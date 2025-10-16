Сборная Украины лишена запасного шанса на выход на ЧМ-2026 из-за неудачи в Лиге наций. Однако вероятность успешной квалификации остается немаленькой.

Сборная Украины по футболу продолжает путь на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграла четыре матча в группе и имеет хорошие шансы на попадание хотя бы в стыковые матчи, сообщает 24 Канал.

Какой формат квалификации?

Подопечные Реброва попали в группу D к Франции, Исландии и Азербайджану. После четырех игр "сине-желтые" имеют в своем активе 7 баллов и занимают второе место в группе.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Франция 3 1 0 9-3 10 2 Украина 2 1 1 8-7 7 3 Исландия 1 1 2 11-9 4 4 Азербайджан 0 1 3 2-11 1

Матчи сборной Украины:

Украина – Франция 0:2

Азербайджан – Украина 1:1

Исландия – Украина 3:5

Украина – Азербайджан 2:1

Согласно регламенту на чемпионат мира напрямую попадут лишь победители групп. В свою очередь вторые места выйдут в раунд плей-офф, где определятся обладатели еще четырех билетов на ЧМ.

Сборной Украины осталось сыграть лишь два матча в группе, чтобы сохранить шансы на успешную квалификацию. 13 ноября подопечные Сергея Реброва будут играть в Париже против Франции, а 16-го числа – "дома" в Варшаве против Исландии. Так что нужно Украине в этих матчах?



Сергей Ребров ведет сборную Украины на ЧМ-2026 / фото УАФ

Что нужно для победы в группе?

У "сине-желтых" остаются шансы на первое место в группе и прямой выход на ЧМ. Однако для этого нашей команде необходимо обыгрывать Францию на выезде, причем с как можно большим счетом.

Дело в том, что при равном количестве очков именно разница голов будет определять команду с высшего места. У французов сейчас она составляет +6, а у Украины – +1.

Более того, даже победа над Францией не гарантирует нашей команде первое место. В последнем туре "Ле Бле" могут существенно улучшить разницу мячей в матче с азербайджанцами.

Украину же будет ждать куда более неуступчивая Исландия. Поэтому для первого места нашей команде нужно выигрывать оба матча и надеяться, что кавказцы не проиграют дома Франции.

Что надо для выхода в плей-офф?

А вот шансы на попадание в плей-офф у нашей команды куда лучше. Для этого нужно остаться на втором месте в группе, хотя и это будет сделать непросто.

Если в следующем туре Украина проиграет французам, а Исландия обыграет Азербайджан, то именно островитяне выйдут на второе место. Скандинавы имеют лучшую разницу голов (+2 против наших +1) и только улучшат ее в битве с аутсайдером.

В таком случае в последнем туре подопечных Сергея Реброва устроит исключительно победа в очной битве с Исландией. Но существует еще два варианта, при которых Украина сможет играть на ничью в последнем туре:

"сине-желтые" не проиграют Франции перед этим

Исландия потеряет очки в игре с Азербайджаном

В случае осуществления одного из этих вариантов "сине-желтых" устроит ничья в последнем туре. Также есть и сказочный вариант, при котором матч в Варшаве против Исландии превратится в формальность.

Для досрочного бронирования второго места нужно, чтобы Украина набрала против Франции больше очков, чем Исландия – против Азербайджана. Тогда отрыв от островитян увеличится до недосягаемых 4-6 очков.



Сборная Украины имеет шансы как на первое, так и второе место / фото УАФ

Есть ли шанс выйти на ЧМ-2026 с третьего места?

К сожалению, если Украина займет 3 или 4 место в группе, отбор для команды Реброва окончательно завершится негативно. Теоретически была еще возможность попасть в плей-офф при провальном отборе.

В эту стадию пройдут не только 12 вторых мест в группах, а еще и четыре лучшие команды из Лиги наций. Это сборные, которые в этом турнире выиграли свои группы, но в квалификации заняли ниже второго места.

Однако в Лиге наций подопечные Реброва выступили не так удачно. Украина финишировала второй в группе дивизиона В позади Чехии, а значит именно чехи имеют право на эту дополнительную опцию выхода в стыки.

Когда плей-офф и чемпионат мира?

Стыковые матчи пройдут в конце марта 2026 года. 16 сборных разделятся на четыре квартета, внутри которых сыграют полуфиналы и финал. Победители этих четырех финалов получат путевки на Мундиаль.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Это будет первый ЧМ, в котором примут участие 48 команд.