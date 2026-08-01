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Sport News 24 Футбол Коли наступний матч збірної України – дата, суперник і турнір
1 августа, 05:00
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Когда состоится следующий матч сборной Украины – дата, соперник и турнир

Александра Власова

Сборная Украины по футболу начнет свое выступление в новом сезоне Лиги наций УЕФА 2026/2027. Первый матч группового этапа "сине-желтые" проведут в пятницу, 25 сентября, против сборной Венгрии.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Этой осенью украинскую команду ждет насыщенный график из шести матчей, пишет 24 Канал.

Полное расписание матчей сборной Украины

В связи с ситуацией с безопасностью сборная Украины планирует проводить номинально домашние игры в Словакии.

  • 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

  • 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

  • 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

  • 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

  • 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Этот турнир станет первым официальным испытанием для нового главного тренера сборной, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, возглавившего команду после увольнения Сергея Реброва. Весной сборная не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Швеции (1:3), поэтому Лига наций является главным шансом на реабилитацию.

Под руководством Мальдери украинцы уже успели провести два товарищеских матча в начале лета:

  • Польша – Украина ( 0:2) – уверенная победа "сине-желтых".

  • Дания – Украина (2:1) – матч не был доигран из-за проблем со здоровьем датского полузащитника Кристиана Эриксена. На момент остановки игры украинская сборная уступала в счете.

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Сборная Украины по футболу