Когда состоится следующий матч сборной Украины – дата, соперник и турнир
Сборная Украины по футболу начнет свое выступление в новом сезоне Лиги наций УЕФА 2026/2027. Первый матч группового этапа "сине-желтые" проведут в пятницу, 25 сентября, против сборной Венгрии.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Этой осенью украинскую команду ждет насыщенный график из шести матчей, пишет 24 Канал.
Полное расписание матчей сборной Украины
В связи с ситуацией с безопасностью сборная Украины планирует проводить номинально домашние игры в Словакии.
25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина
17 ноября, 21:45. Украина – Грузия
Этот турнир станет первым официальным испытанием для нового главного тренера сборной, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, возглавившего команду после увольнения Сергея Реброва. Весной сборная не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Швеции (1:3), поэтому Лига наций является главным шансом на реабилитацию.
Под руководством Мальдери украинцы уже успели провести два товарищеских матча в начале лета:
Польша – Украина ( 0:2) – уверенная победа "сине-желтых".
Дания – Украина (2:1) – матч не был доигран из-за проблем со здоровьем датского полузащитника Кристиана Эриксена. На момент остановки игры украинская сборная уступала в счете.