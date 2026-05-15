Сперва главной темой для обсуждений было то, кто станет новым наставником сборной. А после того, как имя тренера стало известно, внимание болельщиков и экспертов переключилось на формирование тренерского штаба Мальдеры, передает 24 Канал.

Кто войдет в тренерский штаб Мальдеры?

По информации "ТаТоТаке", в тренерском штабе сборной Украины вместе с Мальдерой будет работать испанский специалист Авраам Кампомар. Он будет отвечать за аналитику и футбольный анализ, а также выполнять функции переводчика.

Кампомар уже имеет опыт работы в сборной Украины, в 2020 – 2021 годах он входил в штаб Александра Петракова.

Ранее испанец работал в структуре Шахтера как координатор молодых кадров, впоследствии провел полгода в Заре, а после этого находился в Актобе. В начале апреля его также представили советником спортивного отдела Шахтера из Караганды.

Кто еще будет помогать Мальдере?

По словам журналиста Михаила Спиваковского, Рустам Худжамов останется тренером вратарей, ранее он работал в штабе Реброва.

В команду нового тренера Мальдери также присоединится итальянец Паскуале Каталано. Кроме того, как сообщил журналист Виктор Вацко, среди ассистентов будет по меньшей мере двое украинцев – Тарас Степаненко и Владимир Езерский.

В комментарии Sport-express.ua Езерский отметил, что узнал о своем назначении из новостей, и пока продолжает работать в системе молодежных сборных Украины.

Когда назначат Мальдеру тренером сборной?

В понедельник, 18 мая, в Доме футбола пройдет пресс-конференция по результатам заседания Исполкома УАФ. Главной темой станет назначение нового главного тренера национальной сборной Украины, сообщает УАФ.