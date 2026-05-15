Спершу головною темою для обговорень було те, хто стане новим наставником збірної. А після того, як ім'я тренера стало відоме, увага вболівальників і експертів переключилася на формування тренерського штабу Мальдери, передає 24 Канал.

Хто увійде у тренерський штаб Мальдери?

За інформацією "ТаТоТаке", у тренерському штабі збірної України разом із Мальдерою працюватиме іспанський фахівець Авраам Кампомар. Він відповідатиме за аналітику та футбольний аналіз, а також виконуватиме функції перекладача.

Кампомар уже має досвід роботи у збірній України, у 2020 – 2021 роках він входив до штабу Олександра Петракова.

Раніше іспанець працював у структурі Шахтаря як координатор молодих кадрів, згодом провів пів року в Зорі, а після цього перебував у Актобе. На початку квітня його також представили радником спортивного відділу Шахтаря з Караганди.

Хто ще буде допомагати Мальдері?

За словами журналіста Михайла Співаковського, Рустам Худжамов залишиться тренером воротарів, раніше він працював у штабі Реброва.

До команди нового тренера Мальдери також приєднається італієць Паскуале Каталано. Крім того, як повідомив журналіст Віктор Вацко, серед асистентів буде щонайменше двоє українців – Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

У коментарі Sport-express.ua Єзерський зазначив, що дізнався про своє призначення з новин, і наразі продовжує працювати в системі молодіжних збірних України.

Коли призначать Мальдеру тренером збірної?

У понеділок, 18 травня, у Будинку футболу пройде пресконференція за результатами засідання Виконкому УАФ. Головною темою стане призначення нового головного тренера національної збірної України, повідомляє УАФ.