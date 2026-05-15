Экс-помощник Петракова: еще один тренер вошел в штаб Мальдеры в сборной Украины

В ближайшее время официально объявят нового главного тренера сборной Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Команду возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера.

Сперва главной темой для обсуждений было то, кто станет новым наставником сборной. А после того, как имя тренера стало известно, внимание болельщиков и экспертов переключилось на формирование тренерского штаба Мальдеры, передает 24 Канал.

Кто войдет в тренерский штаб Мальдеры?

По информации "ТаТоТаке", в тренерском штабе сборной Украины вместе с Мальдерой будет работать испанский специалист Авраам Кампомар. Он будет отвечать за аналитику и футбольный анализ, а также выполнять функции переводчика.

Кампомар уже имеет опыт работы в сборной Украины, в 2020 – 2021 годах он входил в штаб Александра Петракова.

Ранее испанец работал в структуре Шахтера как координатор молодых кадров, впоследствии провел полгода в Заре, а после этого находился в Актобе. В начале апреля его также представили советником спортивного отдела Шахтера из Караганды.

Кто еще будет помогать Мальдере?

По словам журналиста Михаила Спиваковского, Рустам Худжамов останется тренером вратарей, ранее он работал в штабе Реброва.

В команду нового тренера Мальдери также присоединится итальянец Паскуале Каталано. Кроме того, как сообщил журналист Виктор Вацко, среди ассистентов будет по меньшей мере двое украинцев – Тарас Степаненко и Владимир Езерский.

В комментарии Sport-express.ua Езерский отметил, что узнал о своем назначении из новостей, и пока продолжает работать в системе молодежных сборных Украины.

Когда назначат Мальдеру тренером сборной?

В понедельник, 18 мая, в Доме футбола пройдет пресс-конференция по результатам заседания Исполкома УАФ. Главной темой станет назначение нового главного тренера национальной сборной Украины, сообщает УАФ.