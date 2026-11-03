Чехия нашла лазейку, чтобы помешать России попасть на чемпионат мира после позорного решения

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В январе страна примет женский чемпионат мира U-18, на который должны приехать россиянки. Но в правительстве уже знают, как помешать им это сделать, пишет чешское издание Idnes.

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Чехия помешает России участвовать в чемпионате мира

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар озвучил простое и довольно очевидное решение, чтобы российские спортсменки не смогли попасть на мировое первенство, даже несмотря на решение суда в Лозанне.

Чехия просто не собирается выдавать россиянкам разрешительные документы на въезд в страну. Тем более что по этому поводу существует специальный правительственный запрет, принятый еще в 2023 году. Согласно ему, европейская страна не выдает краткосрочные визы россиянам в связи с агрессией РФ против Украины.

Решение арбитражного суда в Швейцарии не является обязательным для меня и для нас– подчеркнул министр.

Теперь вопрос в том, смогут ли такую же практику применить другие страны-организаторы чемпионатов, на которые арбитраж обязывает Международную федерацию хоккея допустить россиян. Помимо Чехии, соревнования в этом сезоне будут принимать Канада, США и Германия. Последняя будет проводить главный турнир – взрослый чемпионат мира, на котором должна была сыграть Украина.

Бойкот России объявили сборные Финляндии и Норвегии, которые не собираются выходить на лед против представителей страны-агрессора. Кроме того, IIHF рискует лишиться спонсоров чемпионата мира из-за допуска россиян.