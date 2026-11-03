Чехія знайшла лазівку, як завадити Росії потрапити на чемпіонат світу після ганебного рішення

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У січні країна прийматиме жіночий чемпіонат світу U-18, куди мають приїхати росіянки. Але в уряді вже знають, як завадити їм це зробити, пише чеське видання Idnes.

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Чехія завадить Росії грати на чемпіонаті світу

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар озвучив просте й доволі очевидне рішення для того, щоб російські спортсмени не змогли потрапити на світову першість, навіть попри рішення суду в Лозанні.

Чехія просто не збирається видавати росіянкам дозвільні документи на в'їзд до країни. Тим більше щодо цього існує спеціальна урядова заборона, ухвалена ще у 2023 році. Відповідно до неї, європейська країна не видає короткострокові візи росіянам у зв'язку з агресією РФ проти України.

Рішення арбітражного суду у Швейцарії не є обов’язковим для мене та для нас– підкреслив міністр.

Тепер справа за тим, чи зможуть таку ж практику застосувати інші країни-господарки чемпіонатів, на які арбітраж змушує Міжнародну федерацію хокею допустити росіян. Окрім Чехії, змагання у цьому сезоні прийматимуть Канада, США і Німеччина. Остання буде проводити головний турнір – дорослий чемпіонат світу, на якому мала б зіграти Україна.

Бойкот Росії оголосили збірні Фінляндії та Норвегії, які не збираються виходити на лід проти представників країни-агресора. Окрім того, IIHF ризикує втратити спонсорів Мундіалю через допуск росіян.