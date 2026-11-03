Чехія знайшла лазівку, як завадити Росії потрапити на чемпіонат світу після ганебного рішення

Росію не хочуть бачити на міжнародних змаганнях / Фото Getty Images
У відповідь на рішення Спортивного арбітражу у Лозанні відновити в правах збірну Росії з хокею все більше національних асоціацій відмовляються грати з командою країни-агресора. У Чехії пішли далі і вигадали спосіб все ж не допустити росіян на змагання.
У січні країна прийматиме жіночий чемпіонат світу U-18, куди мають приїхати росіянки. Але в уряді вже знають, як завадити їм це зробити, пише чеське видання Idnes.
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Чехія завадить Росії грати на чемпіонаті світу
Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар озвучив просте й доволі очевидне рішення для того, щоб російські спортсмени не змогли потрапити на світову першість, навіть попри рішення суду в Лозанні.
Чехія просто не збирається видавати росіянкам дозвільні документи на в'їзд до країни. Тим більше щодо цього існує спеціальна урядова заборона, ухвалена ще у 2023 році. Відповідно до неї, європейська країна не видає короткострокові візи росіянам у зв'язку з агресією РФ проти України.
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Тепер справа за тим, чи зможуть таку ж практику застосувати інші країни-господарки чемпіонатів, на які арбітраж змушує Міжнародну федерацію хокею допустити росіян. Окрім Чехії, змагання у цьому сезоні прийматимуть Канада, США і Німеччина. Остання буде проводити головний турнір – дорослий чемпіонат світу, на якому мала б зіграти Україна.
Бойкот Росії оголосили збірні Фінляндії та Норвегії, які не збираються виходити на лід проти представників країни-агресора. Окрім того, IIHF ризикує втратити спонсорів Мундіалю через допуск росіян.
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