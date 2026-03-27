Отставка Сергея Реброва из сборной Украины: все, что известно

Задача главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва вывести команду на чемпионат мира не выполнена. Сам коуч не хочет признавать очевидное: его история во главе "сине-желтых" завершена.

Инсайдеры уже назвали вероятных кандидатов на место Реброва. 24 Канал собрал всю информацию о прекращении сотрудничества тренера со сборной.

Какой контракт имеет Сергей Ребров со сборной?

Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав трехлетний контракт, рассчитанный на два отборочных цикла: к Евро-2024 и чемпионата мира 2026 года.

Первую свою задачу в роли рулевого главной команды тренер выполнил: на фоне не слишком убедительной игры вывел сборную через плей-офф на европейское первенство, где мы разгромно уступили Румынии, выиграли у Словакии и сыграли вничью с Бельгией, не выйдя из группы.

Далее была Лига Наций, в которой команда сумела с трудом занять второе место и выйти в стыки, уступив там по сумме двух игр Бельгии. А потом и отбор на Мундиаль, во время которого мы мучились с Азербайджаном и Исландией, однако вышли в плей-офф, где и случилось фиаско со шведами.

Перед тренерским штабом ставили задачу попадания на чемпионат мира. Сам Ребров признал, что у него впереди два месяца соглашения, и предложения продолжения сотрудничества он не получал.

Какая статистика Реброва в сборной Украины?

Во главе главной команды, как пишет "Трибуна", Ребров провел 33 матча.

Поражение от Швеции стало 10-м для "сине-желтых" во время работы нынешнего наставника. Еще 15 матчей Украина выиграла, 8 сыграла вничью.

Разница забитых и пропущенных голов положительная – 51 против 49.

Сколько Ребров зарабатывает в сборной Украины?

Зарплату главного тренера, согласно условиям контракта, оценивают в около 1 миллиона 250 тысяч евро в год.

Но Украинская ассоциация футбол выплачивает не всю эту сумму, а только ее часть. Остальное покрывает беттинговый партнер, который использует образ Реброва для продвижения своего бренда.

Также Сергей Ребров является вице-президентом УАФ, за что также ему начисляется зарплата. В итоге коуч имеет доход в около 1,5 миллиона евро в год.

Хочет ли сам Ребров уходить в отставку?

За время работы наставника со сборной было немало мгновений, когда болельщики требовали от Реброва ответственности за плохие результаты, но сам он лишь говорил о хейтерах и давлении и не выражал желания добровольно покидать пост.

После матча со Швецией Ребров также избегал вопросов об отставке, заявив, что у него впереди еще одна игра.

В версии пресс-конференции, что была обнародована на сайте УАФ, вопросы журналистов о прекращении работы тренера были вырезаны.

Какова позиция УАФ?

Глава ассоциации Андрей Шевченко после матча со Швецией констатировал, что результатом отбора на чемпионат мира в УАФ недовольны, ведь задача на цикл не была выполнена.

Однако разговор с тренером относительно решения "в пользу будущего сборной Украины", по словам Шевченко, состоится лишь после того, как "сине-желтые" сыграют товарищеский матч с Албанией.

Кто может заменить Реброва в сборной Украины?

По инсайдерской информации, в УАФ рассматривают кандидатуры двух тренеровнаставник молодежной сборной Унаи Мельгосы и бывшего коуча олимпийской сборной Украины, а ныне тренера Полесья Руслана Ротаня.

Что сказал о Реброве Йожеф Сабо?

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо считает, что болельщики все равно не решают, будет ли Ребров оставаться главным тренером сборной Украины. Поэтому стоит дождаться, пока коуч и президент УАФ Андрей Шевченко "сами разберутся".