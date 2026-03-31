"Если я увижу, что у меня не получается –не буду здесь": Реброву припомнили его слова об отставке

Обсуждение возможного увольнения Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины не утихают. Главными причинами являются невыход команды на чемпионат мира-2026 и время от времени неутешительные результаты сборной.

Внимание болельщиков не обошло слова главного тренера о возможной отставке: они припомнили их Реброву. Подробнее о том, что он говорил ранее, расскажет 24 Канал.

Что сказал Ребров об отставке в 2024 году?

Эти слова Сергея Реброва прозвучали еще в 2024 году на пресс-конференции УАФ.

Сейчас прошел год. Я согласился подписать контракт на 3 года – на два отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяю, я готов уйти. Но считаю, что времени было немного,

– отметил Ребров.

Он также подчеркивал важность текущего отборочного цикла.

Сегодня я разговаривал с Андреем Николаевичем. Этот отборочный цикл к ЧМ-2026 очень важен. Если я увижу, что у меня не получается, я не буду сидеть и говорить: "Да нет, я должен, у меня есть контракт". Нет, этого не будет,

– сказал тренер.

Тренер добавил, что сейчас для него приоритет – проявить себя и команду на поле.

Для меня важно лучше проявить себя, лучше проявить команду в этом цикле, а дальше посмотрим. Это не вопрос исполкома или доверия – у нас есть контракт, и первый год мы провели неплохо. Теперь нужно проанализировать, двигаться дальше и смотреть на будущее,

– подытожил он.

Что говорит Ребров об отставке сейчас?

На недавней пресс-конференции от УАФ после поражения от Швеции главный тренер национальной сборной сообщил, что планирует обсудить свое будущее с руководством Украинской ассоциации футбола после следующего поединка против Албании.

Он подчеркнул, что окончательное решение относительно его пребывания в должности будет принято с учетом интересов сборной и страны.

Что говорят об отставке Реброва эксперты?