Увага вболівальників не оминула слова головного тренера про можливу відставку: вони пригадали їх Реброву. Детальніше про те, що він казав раніше, розповість 24 Канал.
Що сказав Ребров про відставку в 2024 році?
Ці слова Сергія Реброва прозвучали ще в 2024 році на прес‑конференції УАФ.
Зараз пройшов рік. Я погодився підписати контракт на 3 роки – на два відбіркові цикли. Якщо зараз когось не задовольняю, я готовий піти. Але вважаю, що часу було небагато,
– зазначив Ребров.
Він також підкреслював важливість поточного відбіркового циклу.
Сьогодні я розмовляв з Андрієм Миколайовичем. Цей відбірковий цикл до ЧС-2026 дуже важливий. Якщо я побачу, що у мене не виходить, я не буду сидіти і казати: "Та ні, я повинен, в мене є контракт". Ні, цього не буде,
– сказав тренер.
Тренер додав, що зараз для нього пріоритет – проявити себе та команду на полі.
Для мене важливо краще проявити себе, краще проявити команду у цьому циклі, а далі подивимося. Це не питання виконкому чи довіри – у нас є контракт, і перший рік ми провели непогано. Тепер потрібно проаналізувати, рухатися далі і дивитися на майбутнє,
– підсумував він.
Що каже Ребров про відставку зараз?
На нещодавній пресконференції від УАФ після поразки від Швеції головний тренер національної збірної повідомив, що планує обговорити своє майбутнє з керівництвом Української асоціації футболу після наступного поєдинку проти Албанії.
Він наголосив, що остаточне рішення щодо його перебування на посаді буде прийняте з огляду на інтереси збірної та країни.
Що кажуть про відставку Реброва експерти?
- Колишній пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков зазначив, що проблеми збірної швидше відчувають вболівальники, адже незрозуміло, яку гру прагне показати тренерський штаб.
- Найуспішнішою грою Реброва Васильков назвав товариський матч у Бремені проти Німеччини, де Україна показала красиву та атакуючу гру (3:3).
Експерт підкреслив, що у разі відставки Реброва збірна опиниться у стані невизначеності, що може призвести до "сірого періоду страждань" без яскравих сплесків.
Остаточне рішення щодо тренера ухвалюватиме виконавчий комітет Української асоціації футболу, до складу якого входить і сам Ребров як віцепрезидент.