Увага вболівальників не оминула слова головного тренера про можливу відставку: вони пригадали їх Реброву. Детальніше про те, що він казав раніше, розповість 24 Канал.

Дивіться також Ребров назвав склад на потенційно останній матч у збірній: зірка команди опинився непотрібним

Що сказав Ребров про відставку в 2024 році?

Ці слова Сергія Реброва прозвучали ще в 2024 році на прес‑конференції УАФ.

Зараз пройшов рік. Я погодився підписати контракт на 3 роки – на два відбіркові цикли. Якщо зараз когось не задовольняю, я готовий піти. Але вважаю, що часу було небагато,

– зазначив Ребров.

Він також підкреслював важливість поточного відбіркового циклу.

Сьогодні я розмовляв з Андрієм Миколайовичем. Цей відбірковий цикл до ЧС-2026 дуже важливий. Якщо я побачу, що у мене не виходить, я не буду сидіти і казати: "Та ні, я повинен, в мене є контракт". Ні, цього не буде,

– сказав тренер.

Тренер додав, що зараз для нього пріоритет – проявити себе та команду на полі.

Для мене важливо краще проявити себе, краще проявити команду у цьому циклі, а далі подивимося. Це не питання виконкому чи довіри – у нас є контракт, і перший рік ми провели непогано. Тепер потрібно проаналізувати, рухатися далі і дивитися на майбутнє,

– підсумував він.

Що казав Ребров у 2024 році: дивіться відео (Tribuna.com)

Що каже Ребров про відставку зараз?

На нещодавній пресконференції від УАФ після поразки від Швеції головний тренер національної збірної повідомив, що планує обговорити своє майбутнє з керівництвом Української асоціації футболу після наступного поєдинку проти Албанії.

Він наголосив, що остаточне рішення щодо його перебування на посаді буде прийняте з огляду на інтереси збірної та країни.

Що кажуть про відставку Реброва експерти?