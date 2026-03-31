Внимание болельщиков не обошло слова главного тренера о возможной отставке: они припомнили их Реброву. Подробнее о том, что он говорил ранее, расскажет 24 Канал.
Что сказал Ребров об отставке в 2024 году?
Эти слова Сергея Реброва прозвучали еще в 2024 году на пресс-конференции УАФ.
Сейчас прошел год. Я согласился подписать контракт на 3 года – на два отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяю, я готов уйти. Но считаю, что времени было немного,
– отметил Ребров.
Он также подчеркивал важность текущего отборочного цикла.
Сегодня я разговаривал с Андреем Николаевичем. Этот отборочный цикл к ЧМ-2026 очень важен. Если я увижу, что у меня не получается, я не буду сидеть и говорить: "Да нет, я должен, у меня есть контракт". Нет, этого не будет,
– сказал тренер.
Тренер добавил, что сейчас для него приоритет – проявить себя и команду на поле.
Для меня важно лучше проявить себя, лучше проявить команду в этом цикле, а дальше посмотрим. Это не вопрос исполкома или доверия – у нас есть контракт, и первый год мы провели неплохо. Теперь нужно проанализировать, двигаться дальше и смотреть на будущее,
– подытожил он.
Что говорит Ребров об отставке сейчас?
На недавней пресс-конференции от УАФ после поражения от Швеции главный тренер национальной сборной сообщил, что планирует обсудить свое будущее с руководством Украинской ассоциации футбола после следующего поединка против Албании.
Он подчеркнул, что окончательное решение относительно его пребывания в должности будет принято с учетом интересов сборной и страны.
Что говорят об отставке Реброва эксперты?
- Бывший прессаташе Андрея Шевченко Николай Васильков отметил, что проблемы сборной скорее чувствуют болельщики, ведь непонятно, какую игру стремится показать тренерский штаб.
- Самой успешной игрой Реброва Васильков назвал товарищеский матч в Бремене против Германии, где Украина показала красивую и атакующую игру (3:3).
Эксперт подчеркнул, что в случае отставки Реброва сборная окажется в состоянии неопределенности, что может привести к "серому периоду страданий" без ярких всплесков.
Окончательное решение по тренеру будет принимать исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, в состав которого входит и сам Ребров как вице-президент.