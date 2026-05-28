Президент УАФ раскрыл информацию о количестве средств, которые он зарабатывает на своей должности в организации. Об этом бывший футболист говорил в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".

Смотрите также Шевченко впервые раскрыл, в каких отношениях остался с Ребровым

Что Шевченко сказал о своей зарплате?

По словам руководителя УАФ, сейчас его доход от профессиональной деятельности является наименьшим за много лет.

В общем затратная часть бюджета УАФ, которая идет на зарплаты – 15-16%. Это ниже, чем было у предшественников... Я зарабатываю 25 тысяч долларов, из них я плачу налоги здесь, в Украине. Также я резидент Великобритании, поэтому я плачу их и там. После Динамо – это самая низкая зарплата, которую я зарабатывал,

– признался Шевченко.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отметим, что самой большой зарплатой в карьере Шевченко считается финансовое обеспечение, которое он получил в 2006, после перехода из Милана в Челси.

По тогдашнему сообщению The Guardian, украинец получил контракт с выплатой 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шевченко во главе УАФ: что известно?

Он занимает свою должность с января 2024 года. До этого работал главным тренером сборной Украины и итальянского Дженоа.

Недавно появлялась информация об уровне зарплаты Шевченко в УАФ. Тогда от футбольных инсайдеров звучала сумма вдвое больше – 50 тысяч евро в месяц.

Кроме футбольной деятельности обладатель "Золотого мяча-2024" занимается также и дипломатической сферой. В апреле он стал внештатным советником Владимира Зеленского по развитию спортивной дипломатии и продвижению интересов Украины на международной арене.