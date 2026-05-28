Президент УАФ розкрив інформацію про кількість коштів, які він заробляє на своїй посаді в організації. Про це колишній футболіст говорив у інтерв’ю ютуб-каналу "Бомбардир".

Що Шевченко сказав про свою зарплату?

За словами керівника УАФ, наразі його дохід від професійної діяльності є найменшим за багато років.

Загалом затратна частина бюджету УАФ, яка йде на зарплати – 15-16%. Це нижче, ніж було у попередників... Я заробляю 25 тисяч доларів, з них я плачу податки тут, в Україні. Також я резидент Великої Британії, тому я плачу їх і там. Після Динамо – це найнижча зарплата, яку я заробляв,

– зізнався Шевченко.

Зазначимо, що найбільшою зарплатнею у кар’єрі Шевченка вважається фінансове забезпечення, яке він отримав у 2006, після переходу з Мілану у Челсі.

За тогочасним повідомленням The Guardian, українець отримав контракт з виплатою 130 тисяч фунтів стерлінгів у тиждень.

Шевченко на чолі УАФ: що відомо?

Він займає свою посаду з січня 2024 року. До цього працював головним тренером збірної України та італійського Дженоа.

Нещодавно з’являлась інформація про рівень зарплати Шевченка в УАФ. Тоді від футбольних інсайдерів лунала сума вдвічі більша – 50 тисяч євро на місяць.

Окрім футбольної діяльності володар "Золотого м’яча-2024" займається також і дипломатичною сферою. У квітні він став позаштатним радником Володимира Зеленського з розвитку спортивної дипломатії та просування інтересів України на міжнародній арені.