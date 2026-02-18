Украинец Владислав Гераскевич стал главным ньюсмейкером зимних Олимпийских игр-2026. Скелетонист пострадал от позорного решения руководящих органов.

Международный олимпийский комитет не допустил украинца к соревнованиям за считанные минуты до их старта. Причиной для этого стал "шлем памяти" Гераскевича.

По теме Вспомнил о 1936 году: Гераскевич вспомнил сотрудничество МОК с нацистской Германией Гитлера

Что в России сказали о Гераскевиче?

На нем изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине. МОК назвал эту акцию "политической" и потребовал от Владислава сменить шлем.

Ожидаемо, что "шлем памяти" вызвал бурную истерику в самой России. Министр спорта страны-террористки Михаил Дегтярев в интервью ресурсу Чемпионат высказал свое мнение относительно решения Гераскевича.

По поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы тоже посчитали. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну что? Будем меряться тем, сколько спортсменов погибло? А сколько спортсменов погибло в Иране, Израиле, Палестине? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать,

– заявил Дегтярев.

Конечно же, министр не упомянул о том, что именно его страна развязала войну в Украине. Также Дегтярев умалчивает и тот факт, что российская символика запрещена на зимней Олимпиаде.

При этом флаги России уже не раз появлялись на трибунах и в публичных местах. К примеру, итальянский сноубордист Ролан Фишналлер поместил на свой шлем флаг России, но так и не был наказан за это.

Детали скандала с Гераскевичем: что известно?