Россияне подняли скандал из-за музыки на Олимпиаде: организаторов обвиняют в "фашизме"

На Олимпиаде-2026 фигуристу Петру Гуменнику запретили выступать под музыку из фильма "Парфюмер" –правообладатели отозвали разрешение именно для россиянина. Это поставило под угрозу его короткую программу.

Скандал вспыхнул за несколько дней до старта соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. По сообщению российских СМИ, "нейтральному" Петру Гуменнику не одобрили использование музыкальной композиции, сообщает 24 Канал.

Почему возник скандал с музыкой?

Правообладатели музыки отозвали разрешение именно для Гуменника, что заставило команду искать альтернативу менее чем за 72 часа до выступления.

Мама спортсмена заявила, что такое решение выглядит предвзятым и несправедливым именно в отношении российского атлета, поскольку программу признали легальной для других фигуристов.

Возможная альтернатива и критика

Из-за проблем с Парфюмером Гуменнику возможно придется выступать под прошлогоднюю программу "Дюна", которую он уже выполнял в прошлом сезоне. Такой вариант является далеко не оптимальным – элементы, постановка и костюм привязаны к музыке, и быстро все изменить практически невозможно.

Болельщики и эксперты отмечают, что похожая музыка из Парфюмера используется и другими фигуристами на соревнованиях, но только Гуменнику разрешения не предоставили – это породило вопрос о разной трактовке авторских прав и вероятной дискриминации российских спортсменов.

Среди российских пользователей соцсетей ситуация вызвала шквал критики. Решение назвали предвзятым и дискриминационным. В частности, в комментариях писали о "фашизме со стороны международных структур".

