Впереди битва за трофей: Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде
- Элина Свитолина победила Иву Йович в полуфинале турнира WTA 250 в Окленде со счётом 2:0 (7:6, 6:2).
- Свитолина реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче, общий баланс очков 74:60 в её пользу.
В субботу, 10 января, Элина Свитолина провела полуфинальный матч на турнире серии WTA 250 в новозеландском Окленде. Ее соперницей была перспективная американская теннисистка Ива Йович.
Это было первое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось чуть больше, чем полтора часа и завершилось победой звездной украинки, информирует 24 Канал.
Читайте также Муж Свитолиной с 3-летней дочерью очаровали сеть образами супергероев
Как прошел матч Свитолина – Йович?
Старт поединка выдался очень непростым для Элины. Она проиграла три стартовых гейма и только после этого смогла войти в игру.
Украинка сначала отыграла один брейк и взяла свою подачу, а затем и сравняла счет 4:4. Американка "брейконула" также и подавала на сет, но ей не удалось его закрыть.
В конце концов все решалось на тай-брейке. В нем Свитолина едва не потеряла преимущество с 6:1, но все же одержала победу – 7:5.
Первый гейм второй партии американка выиграла на своей подаче, однако после этого Элина уже полностью доминировала. Она взяла пять подряд геймов и довела дело до уверенной победы – 6:2.
Элина Свитолина – Ива Йович 2:0 (7:6, 6:2)
Статистика. По ходу поединка Свитолина сделала три эйса и столько же двойных ошибок, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 74:60 в пользу Элины (данные Flashscore).
Отметим, что накануне также в финал в Брисбене пробилась Марта Костюк. Она на первом для себя турнире в 2026 году будет бороться за трофей с "нейтральной" Ариной Соболенко.
Как выступает Свитолина на соревнованиях в Окленде?
Элина начинала турнир в статусе первой сеяной с 1/16 финала, где в двух сетах одолела Варвару Грачеву.
После этого она победила Кэти Бултер и Сонай Картал.
В финале Свитолина сыграет против китайской теннисистки Синь Ю Ван, которая является 57-й ракеткой мира в рейтинге WTA. Ранее они один раз пересекались на корте и украинка уверенно победила 6:2, 6:1.