5 самых популярных украинских спортсменов в инстаграме

Сегодня спортсменам приходится уделять внимание не только тренировкам и соревнованиям, но и своему имиджу, в частности в социальных сетях. Некоторые уже активно ведут собственные мини-блоги или даже нанимают маркетологов для этого, а кто-то еще колеблется делать первые шаги.

Фанатам и болельщикам интересно наблюдать, чем занимаются спортсмены вне спорта. Поэтому 24 Канал рассказывает, у кого из украинских спортсменов больше всего подписчиков и за кем активно следят.

Кто из украинских спортсменов имеет наибольшее количество подписчиков?

Андрей Лунин

Среди украинских футболистов наибольшее количество подписчиков имеет вратарь Лунин, который выступает за Реал. В инстаграм за ним следят 4,5 миллиона человек.

Сейчас он стабильно играет за основной состав мадридского клуба. В то же время Реал выбыл из Лиги чемпионов после поражения от Баварии со счетом 4:6 за два матча.

Андрей Лунин / Фото Getty Images

Александр Усик

Украинский боксер имеет 3,7 миллиона подписчиков в инстаграм.

Его следующий поединок состоится против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, у которого сейчас 2,3 миллиона подписчиков, что, вероятно, может повлиять на рост аудитории обоих спортсменов.

Сейчас Усик делится на странице своими тренировками перед боем.

Александр Усик и Рико Верховен / Фото Getty Images

Александр Зинченко

Украинский футболист, выступающий за нидерландский Аякс и имеющий 2,3 миллиона подписчиков.

Сейчас он временно не играет из-за травмы, полученной в матче за клуб. В своем профиле он делится процессом восстановления и реабилитации, а также часто показывает моменты со своей семьей.

Александр Зинченко / Фото ФК АЯКС

Михаил Мудрик

Один из самых известных украинских футболистов, который играет за Челси.

Многие считают его самым популярным, но среди футболистов он занимает 3-е место, а среди всех спортсменов – 4-е.

Сейчас он временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

В инстаграм его подписчики насчитывают 1,8 миллиона, где он иногда делится тренировками и моментами из своей повседневной жизни, в частности событиями вместе с девушкой.

Михаил Мудрик / Фото ФК Челси

Элина Свитолина

Свитолина почти не отстает от украинского футболиста Михаила Мудрика – разница составляет около 100 тысяч подписчиков. В инстаграм теннисистки 1,7 миллиона подписчиков.

Элина Свитолина / Фото из открытых источников

На ее странице чаще всего можно увидеть благотворительные мероприятия, помощь, связанную с Украиной, семейные видео и фотографии, а также моменты из теннисных матчей.