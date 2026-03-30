Вот это настоящая поддержка: объятия Онофрийчук и Дерюгиной попали на видео

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии Таисия Онофрийчук завоевала уже три золотые медали. За успехами своей подопечной пристально следила главный тренер украинской сборной Ирина Дерюгина.

После одного из выступлений обычно строгая и серьезная Дерюгина проявила свою практически материнскую заботу и нежность к Таисии, и это зафиксировали камеры, как пишет "Трибуна".

Как отреагировала Дерюгина на победы Онофрийчук?

Выдающийся тренер поздравила Таисию Онофрийчук с успешным выступлением и тепло обняла ее.

Дерюгина обнимает Онофрийчук на Кубке мира по художественной гимнастике

Как выступила Онофрийчук в Софии?

Накануне Таисия была лучшей в многоборье, получив свою третью золотую медаль Кубков мира в этой наиболее престижной дисциплине.

Уже в понедельник нашей гимнастке не было равных в соревнованиях с обручем и мячом. В обоих случаях Онофрийчук опережала допущенных к Кубку мира "нейтральных" россиянок.

