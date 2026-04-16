"Это очень тяжело": 17-летняя Онофрийчук заявила, что часто попадает под обстрелы в Киеве
- Таисия Онуфрийчук, украинская гимнастка, выступает под обстрелами в Киеве, но продолжает свои тренировки и имеет амбиции стать олимпийской чемпионкой.
- Она уже имеет успехи на международной арене, включая две бронзы на чемпионате мира в Рио, и планирует достичь триумфа на Олимпийских играх-2028.
Молодая украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук демонстрирует впечатляющие результаты и имеет большой потенциал стать звездой украинской гимнастики. Впрочем, ее достижения, как и у многих других украинских спортсменов, происходят на фоне войны.
Она поделилась своими мыслями о жизни во время войны и своими спортивными целями. Несмотря на опасные условия в Киеве она никогда не теряет из виду своих амбиций в спорте, сообщает Frankfurt26.
Что сказала Онофрийчук об Олимпийских играх-2024?
Девятое место на Олимпиаде-2024 в Париже стало стартом блестящей карьеры Онофрийчук.
Два года назад в Париже я много думала до и во время соревнований. И я поняла, что над ошибками нужно работать немедленно,
– говорит Онофрийчук.
В прошлом году на чемпионате мира в Рио она получила две бронзы, в ленте и в командных соревнованиях, и была четвертой в индивидуальном многоборье.
В конце года короткое время возглавляла мировой рейтинг.
На Летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе она надеется праздновать триумф.
Я еще далека от пика своей карьеры. И поэтому я могу стать олимпийской чемпионкой через два года,
– делится гимнастка.
Как тренируется Онофрийчук во время войны?
Спортсменка для отдыха от войны ездит или в тренировочный лагерь в Японию, или на короткий отпуск в Германию.
Я время от времени посещаю там свою двоюродную сестру и бабушку,
– говорит 17-летняя девушка.
Она также поделилась своими переживаниями во время тренировки в военное время.
Мы часто находимся под обстрелом в Киеве, и это очень трудно. Но это большая честь представлять страну, которая сейчас находится в состоянии войны,
– говорит спортсменка.
Получит ли соперница Онофрийчук наказание?
На Кубке мира по художественной гимнастике украинка Таисия Онуфрийчук завоевала золото, но церемонию награждения омрачил инцидент: россиянка София Ильтерякова под нейтральным статусом отвернулась от флага Украины во время гимна.
Международная федерация гимнастики ограничилась предупреждением, но повторное нарушение может лишить ее нейтрального статуса.
Украинская федерация гимнастики осудила поведение спортсменки, а World Gymnastics подчеркнула отделение спорта от политики.