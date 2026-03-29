Онофрийчук продолжает феерить: украинка выиграла многоборье на Кубке мира

Таисия Онофрийчук торжествовала в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Украинка опередила главных фавориток и завоевала золото.

Юная лидер сборной Украины продолжает уверенно закрепляться среди мировой элиты художественной гимнастики. В Болгарии она показала самое стабильное выступление во всех четырех упражнениях, информирует "Чемпион".

Как выступила Онофрийчук?

В первый соревновательный день Таисия показала лучший результат с булавами и второй в упражнениях с лентой. Украинка стала единственной гимнасткой, которая получила оценку выше 30 баллов в первый день турнира.

Во второй день соревнований 17-летняя спортсменка стала первой в упражнении с обручем и второй – с мячом. Суммарно Онофрийчук набрала 116,6 баллов, опередив Стиляну Николову из Болгарии и итальянку Софию Раффаэлли.

Новая звезда украинской гимнастики

Для Онофрийчук этот успех стал очередным подтверждением ее стремительного прогресса на международной арене. Ранее она уже выигрывала этапы Гран-при и получала медали Кубка мира, а также выходила в финал Олимпийских игр, несмотря на сложные условия подготовки в Украине во время войны.

На недавнем Гран-при в Марбелье Таисия отказалась фотографироваться с россиянкой Марией Борисовой, и заставила ее слушать гимн Украины во время награждения.

