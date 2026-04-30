"Это меня душило": над украинской теннисисткой, выступившей против России, устроили издевательства
- Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила, что испытывает давление от Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ее высказываний против российской агрессии.
- Олейникову угрожали штрафами и дисквалификацией за поименное упоминание игроков, которые поддерживают войну,
Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила о систематическом давлении со стороны международных чиновников. Они вне спортивных площадок защищают представителей стран-агрессорок.
Александра Олейникова опубликовала эмоциональное заявление в собственном инстаграме. По словам 25-летней украинки, ей приходится бороться не только на корте, но и с людьми из Женской теннисной ассоциации (WTA).
В чем суть проблем нашей спортсменки?
Александра, которая активно освещает российскую агрессию в Украине, рассказала, что столкнулась с запугиваниями от представителей WTA.
Все началось в феврале, когда наша землячка дошла до полуфинала турнира в Румынии.
Впервые ко мне обратились на турнире в Клуж-Напоке. Тогда я не придала этому большого значения, потому что еще не знала, что будет дальше. После этого в течение двух месяцев я находилась под постоянным давлением. От меня требовали, несмотря на отсутствие какого-либо правила по деперсонализации в интервью и заявлениях, прекратить упоминать игроков поименно, поскольку мои высказывания "могут им навредить",
– говорится в сообщении.
Теннисистка добавила, что ей угрожали штрафными санкциями на сумму в десятки тысяч долларов, или дисквалификацией. Все из-за того, что она поименно называет тех, кто поддерживает войну против Украины.
Александра отметила, что на конструктивный диалог в кабинетах WTA не идут, а действия функционеров вызвали у нее хронические стресс и недосыпание, с которыми приходится жить уже в течение нескольких месяцев.
В феврале о "безфлаговых" говорила Элина Свитолина. В комментарие для 24 Канала она заметила, что матчи против россиянок и белорусок это всегда испытание из-за постоянного давления, но также и дополнительная мотивация.
Как Олейникова ранее демонстрировала свою позицию?
В декабре прошлого года Александра Олейникова отказалась фотографироваться с россиянкой на турнире в Кито, объяснив это поддержкой войны со стороны "нейтральных" россиянок.
Уже в январе украинка нашла креативную возможность обойти запрет на обсуждение многих тем во время Открытого чемпионата Австралии по теннису. Тогда она пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".
Затем Александра критиковала белоруску Арину Соболенко, россиянку Диану Шнайдер и венгерку Анну Бондарь. За последнюю в своем фейсбуке заступался глава МИД в правительстве Орбана Петер Сийарто.
Что известно об Олейниковой?
- Она родилась 3 января 2001 года в украинской столице и начала заниматься теннисом в возрасте пяти лет. Уже в 2011-м семье пришлось покинуть Украину из-за преследований со стороны режима Януковича.
- В течение длительного времени юная спортсменка выступала за Хорватию, но в 2021 году вернула украинское гражданство.
- Сейчас Олейникова занимает 70 место в рейтинге WTA, а самым высоким карьерным достижением для нее является 66 позиция. На следующей неделе спортсменка сыграет на турнире WTA 1000 в Риме.
- Добавим, что после начала полномасштабного вторжения ее отец вернулся из Хорватии и стал на защиту государства.