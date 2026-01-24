Футболист из Крыма разрывает в Англии: украинский талант забил во второй игре подряд за новый клуб

Украинцы нечасто зажигают в английском футболе. Однако в текущем сезоне фанаты получили новый стимул следить за низшими дивизионами.

В середине января Сандерленд отдал в аренду украинского вингера Тимура Тутерова. Футболист ближайшие полгода проведет в клубе Эксетер Сити, сообщает 24 Канал.

Как Тутеров забил за Эксетер Сити?

Уже на следующий день после подписания соглашения 20-летний уроженец Крыма забил в дебютном матче за новый клуб. Теперь же Тимур развил успех и продолжил свою голевую серию.

Во второй игре за Эксетер Сити Тутеров снова остался на замене. На 55-й минуте матча против Порт Вейл украинец вышел на поле и довольно быстро отметился вторым голом за команду.

Тутеров поразил ворота Порт Вейл: смотреть видео

Тимур откликнулся на прострел Эйтчинсона и добил мяч в пустые ворота. В итоге Эксетер Сити торжествовал со счетом 3:1 и одержал свою вторую подряд победу.

Кто такой Тимур Тутеров?

Клуб украинца поднялся на 10 место в турнирной таблице Лиги Один, третьем дивизионе чемпионата Англии). Отметим, что до 2023 года украинец выступал за юношескую команду Колоса.

Тогда он покинул ковалевский клуб и подписал контракт с Сандерлендом до 2027 года. Также Тутеров уже имеет в своем активе три матча в составе молодежной сборной Украины.

Что известно о выступлениях украинцев в Англии?