Лондонский Тоттенхэм провел неоднозначный прошлый сезон. Команда финишировала аж 17-й в АПЛ, но стала триумфатором Лиги Европы. Впрочем, лондонцы все равно решили сменить тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Кто стал тренером Тоттенхэма

Клуб попрощался с австралийцем Анге Постекоглу и уже определился с его преемником. Новым коучем Тоттенхэма назначен датский специалист Томас Франк.

51-летний тренер подписал контракт до 2028 года. За трансфер наставника Тоттенхэм заплатит Брентфорду около 10 миллионов евро. В новом сезоне "шпоры" будут играть в Лиге чемпионов.

Это будет первый опыт Франка в этом еврокубке. Ранее Томас руководил Брондбю на Родине, но больше всего запомнился именно по работе в Брентфорде.

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Тренером "пчел" Франк стал в 2018 году и вышел с командой в АПЛ и удержал ее на этом уровне. В прошлом сезоне лондонцы заняли десятое место в чемпионате.

К слову, ранее Брентфорд продлил контракт с Егором Ярмолюком. Впрочем интерес к украинцу проявляют несколько клубов из Англии и среди них есть Тоттенхэм.