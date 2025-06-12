Лондонський Тоттенхем провів неоднозначний минулий сезон. Команда фінішувала аж 17-ю в АПЛ, але стала тріумфатором Ліги Європи. Втім лондонці все одно вирішили змінити тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

До теми Тренер Тоттенхема увійшов до п'ятірки унікальних наставників після тріумфу в Лізі Європи

Хто став тренером Тоттенхема

Клуб попрощався із австралійцем Анге Постекоглу і вже визначився із його наступником. Новим коучем Тоттенхема призначено данського спеціаліста Томаса Франка.

51-річний тренер підписав контракт до 2028 року. За трансфер наставника Тоттенхем заплатить Брентфорду близько 10 мільйонів євро. У новому сезоні "шпори" гратимуть в Лізі чемпіонів.

Це буде перший досвід Франка в цьому єврокубку. Раніше Томас керував Брондбю на Батьківщині, але найбільше запам'ятався саме по роботі у Брентфорді.

Читайте також На радощах порізав лоба: лідер Тоттенхема травмувався під час святкування тріумфу в ЛЄ

Тренером "бджіл" Франк став у 2018 році та вийшов з командою в АПЛ і втримав її на цьому рівні. Минулого сезону лондонці посіли десяте місце в чемпіонаті.

До слова, раніше Брентфорд продовжив контракт із Єгором Ярмолюком. Втім інтерес до українця проявляють кілька клубів з Англії і серед них є Тоттенхем.