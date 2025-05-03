Пять лучших вариантов для трансфера Ильи Забарного: где украинец может оказаться летом

Защитником сборной Украины интересуются многие гранды из АПЛ и других европейских чемпионатов. Впрочем далеко не всем Илья может подойти на своими параметрами.

Украинец Илья Забарный продолжает демонстрировать топ-уровень в чемпионате Англии. 22-летний защитник является лидером Борнмута, который демонстрирует солидную игру в этом сезоне.

По теме Забарный оказался в рейтинге самых дорогих защитников мира

Испанская проблема

Впрочем у "вишен" немного шансов на выход в еврокубки, разве что подопечные Ираолы могут зацепиться за путевку в Лигу конференций. Забарный же является одним из главных активов команды. Поэтому не исключено, что летом его продадут в более престижный клуб за неплохие деньги.

24 Канал предлагает пять потенциальных клубов для Ильи, которым украинец может подойти лучше всего. Стоит отметить, что Борнмут может и не отпустить украинца, ведь рядом с ним расцвел 20-летний Дин Гейсен.



Дин Гейсен (справа) поражает не меньше Забарного / фото Getty Images

Учитывая испанский паспорт и более молодой возраст, именно за Гейсена могут отвалить большую сумму, чем за Илью. Особенно речь об испанцах вроде Реала или Атлетико.

В такой ситуации Борнмут может не захотеть отпускать двух центрбеков одновременно. Однако рано или поздно, но Забарный должен пойти на повышение. И не в Тоттенхэм, который уже больше года следит за ним. "Шпоры" пока не выглядят командой, которая выше по статусу чем "вишни".

Манчестер Сити

Приоритетом Забарного, скорее всего, будет АПЛ, к которой он уже привык и где он показал себя на топ-уровне. Одним из клубов, что проявляли интерес, был Манчестер Сити. Летом на манкунианцев ждет немало трансферов учитывая провальный сезон и уход нескольких лидеров.

Одним из них является Рубен Диаш, который уже долгое время является главной опорой Сити в защите. Португалец в последнее время пользуется меньшим доверием со стороны Гвардиолы. Летом же его контракт подходит к концу и стороны, похоже, не планируют его продлевать.

Поэтому Сити остается только с одним "железобетонным" игроком основы – Йошко Гвардиолом. Другие пока не выглядят настолько уверенно. Аканджи уже немолод, Аке удобнее играть на фланге, Хусанов чаще разочаровывал после прихода зимой, а Виктор Рейс еще не адаптирован для Европы.

Именно на это место Забарный и может "зайти". Игрок уже показал себя на уровне АПЛ, что для Гвардиолы может стать решающим фактором. Кроме того, МанСити может не экономить на трансфере, что позволит быстрее убедить Борнмут в переходе.

Ливерпуль

Немало слухов было в СМИ относительно Челси или Манчестер Юнайтед. Впрочем хаотичная кадровая политика в этих клубах наплодила многих конкурентов в центре защиты. Есть большой риск, что Забарный "не переживет" эту "мясорубку".

Читайте также Первый номер в списке: европейский гранд планирует подписать лидера сборной Украины

А вот с Ливерпулем ситуация диаметрально противоположная. Последние годы мерсисайдцы не делали трансферы наугад и усиливались точечно. Летом же подопечные Слота должны неплохо поработать на трансферном рынке.

Одна из проблемных позиций команды – как раз центральный защитник. Чемпионам Англии удалось убедить ван Дейка задержаться на "Энфилде" еще на два сезона. Голландец остается на топ-уровне и вряд ли уступит кому-то место в основе.



Вирджил ван Дейк решил задержаться в Ливерпуле / фото Getty Images

Впрочем, два года – не так много, а на большее Вирджила вряд ли уже хватит. Рядом с ним действует Конате, который спрогрессировал в этом сезоне. Однако явным минусом Ибраимы является его травматичность. Нередко Клоппу и Слоту приходилось искать подмену для француза.

А под ван Дейком и Конате – почти никого. Джо Гомеса всерьез на "Энфилде" уже не воспринимают, а возможности Кванси стать топ-игроком пока туманны. Кажется, Забарный имеет все шансы навязать конкуренцию основным центрбекам и стать основным уже через год-другой.

Наполи

Не стоит игнорировать и другие топ-лиги. Испания вряд ли будет вариантом для Ильи, ведь местные клубы скорее обратят внимание на Гейсена. Франция – так же, единственный топ-клуб оттуда ПСЖ уже пытался подписать Забарного.

Однако играть в одной команде с российским вратарем было бы зашкваром для украинца. А вот Серия А вполне может подойти Забарному, ведь этот чемпионат любит приглашать наших земляков. Особенно после ошеломительного успеха Андрея Шевченко.

Самым интересным вариантом в Италии следует считать Наполи. Во-первых, Забарный не привык играть в схеме с тремя центрбеками. А неаполитанцы – одна из немногих команд, которая играет в классические четыре защитника.

Во-вторых, центр защиты клуба явно будет нуждаться в усилении летом. Наполи близок к чемпионству и возвращению в Лигу чемпионов. К тому же, Антонио Конте является мастером построения игры в защите. Этот тренер точно выведет Илью на заметно новый уровень.



Антонио Конте может вернуть Наполи Скудетто / фото Getty Images

В-третьих, посредственный уровень центрбеков. Забарный выглядит как минимум не слабее Ррахмани, Марина, Буонджорно или Жуана Жезуша. При этом первый уже не молод и может уехать на заработки на восток летом. А последние двое довольно травматичны.

Стоит увидеть Пара, которая вдохновляет: красивая история любви лидера Борнмута Забарного и его жены Ангелины

Рома

Не исключено, что Забарного к себе пригласит Рома. Прошлым летом команда сделала ставку на Артема Довбика и несмотря на проблемный сезон вряд ли прогадала.

Сложности римлян заключаются не в украинском форварде, а в хаотичном и бессмысленном управлении клубом. С приходом Раньери ситуация стабилизировалась. Более того, Клаудио еще и близок к тому, чтобы вывести "волков" в Лигу чемпионов.

Летом же Роме нужно будет усиление и новый тренер. Раньери точно контракт не продлит. Среди приоритетов по трансферам будет и центрбек. Сейчас "волки" играют в три центральных защитника, но эта схема легко трансформируется в классическую. Тем более, с новым тренером все может измениться.

Сейчас основными у римлян являются Манчини и Ндика, к которым третьим присоединяется номинально правый вингбек Челик. Под ними же пока Хуммельс, который завершит карьеру летом, а также откровенно посредственные Нельссон и Ренш.

Учитывая травматичность Ндика и нестабильную игру Манчини, перспективы Забарного в Роме могут показаться неплохими. Впрочем, команде еще надо обеспечить себе место в ЛЧ или ЛЕ, а также навести порядок в управлении. Без этого любой трансфер может провалиться.

Читайте также Гранду европейского футбола посоветовали подписать игрока сборной Украины

Бавария / Байер

Обратим свой взгляд в сторону Бундеслиги. Здесь летом на поиски центрбека могут отправиться два лидера таблицы, которые точно будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Бавария попрощается с Дайером, который сейчас является основным центрбеком клуба. При этом дорогостоящий Ким не слишком впечатляет в Мюнхене, а Упамекано иногда может оформить "привоз". Еще остается японец Ито, который долгое время восстанавливался от травмы.

На этом фоне Бавария и может обратить внимание на одного из лучших защитников АПЛ. Клуб уже несколько сезонов активно работает по английскому чемпионату, приобретя Олисе, Кейна или того же Дайера.



Ираола вывел Забарного на новый уровень / фото Getty Images

Впрочем СМИ прогнозируют, что мюнхенцы сделают ставку на Джонатана Та, который под свободным агентом из Байера. Именно на его место в Леверкузен мог бы зайти Забарный. Пока же "фармацевты" играют в три защитника и имеют неплохой подбор в центре – Инкапье, Тапсоба, Белосьян, Эрмосо, Мукиеле.

Однако последние двое играют в аренде, а экс-игрок Ренна пока не рассматривается как основа. Забарный мог бы составить трио с Инкапье или Тапсобой, или даже навязать одному из них конкуренцию. Летом клуб должен покинуть Хаби Алонсо и новый коуч вполне может изменить схему.