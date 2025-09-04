Глава МИД России Мария Захарова не сдержалась от комментирования футбольных новостей. Представительница страны-террористки недовольна требованиями защитника сборной Украины в отношении россиянина.

В августе игрок сборной Украины Илья Забарный перебрался в ПСЖ. За футболиста Борнмута французский клуб выложил 63 миллиона евро, сообщает 24 Канал.

Как Захарова атаковала Забарного?

Этот трансфер не обошелся без доли скандала, ведь в составе ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов. Ходили даже слухи, что Забарный просил французов продать кипера. Это изрядно возмутило российских фанатов.

Свое мнение по этому условию в интервью российским пропагандистам выразила даже пресс-секретарь МИД страны-террористки Мария Захарова. Хотя мнением этот поток неадекватных слов трудно назвать.

Это тотальная украинизация спорта и международной повестки дня в целом. Она уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту и разрушает его. Она наносит колоссальный вред мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. И она является искусственно внедренной. Прежде всего та же западная Европа увидела, кого воспитала, когда ближе рассмотрела так называемых украинских беженцев,

– высказалась Захарова.

Отметим, что ПСЖ в конце концов не продал Сафонова, но тот остается запасным кипером команды. В прошлом сезоне Матвей проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, а теперь является дублером новичка Люки Шевалье.

Отношения Сафонова и Забарного: