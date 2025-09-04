В августе игрок сборной Украины Илья Забарный перебрался в ПСЖ. За футболиста Борнмута французский клуб выложил 63 миллиона евро, сообщает 24 Канал.
По теме Расписание матчей и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026
Как Захарова атаковала Забарного?
Этот трансфер не обошелся без доли скандала, ведь в составе ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов. Ходили даже слухи, что Забарный просил французов продать кипера. Это изрядно возмутило российских фанатов.
Свое мнение по этому условию в интервью российским пропагандистам выразила даже пресс-секретарь МИД страны-террористки Мария Захарова. Хотя мнением этот поток неадекватных слов трудно назвать.
Это тотальная украинизация спорта и международной повестки дня в целом. Она уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту и разрушает его. Она наносит колоссальный вред мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. И она является искусственно внедренной. Прежде всего та же западная Европа увидела, кого воспитала, когда ближе рассмотрела так называемых украинских беженцев,
– высказалась Захарова.
Отметим, что ПСЖ в конце концов не продал Сафонова, но тот остается запасным кипером команды. В прошлом сезоне Матвей проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, а теперь является дублером новичка Люки Шевалье.
Читайте также Манчестер Сити подписал звездного вратаря, который привел ПСЖ к победе в Лиге чемпионов
Отношения Сафонова и Забарного:
- Россиянин и украинец избегают любых публичных контактов и упоминаний друг о друге.
- В конце концов Забарный все же рассказал о своем отношении к Сафонову, подчеркнув свою гражданскую позицию.
- В свою очередь Сафонов коротко комментировал отношения с Забарным.
- Украинец уже отыграл два матча за ПСЖ в сезоне 2025-2026, записав на свой счет клиншит.
- Интересно, что ПСЖ проигнорировал вызов Сафонова в сборную России, чем вызвал много хейта от фанов из страны-террористки.