У серпні гравець збірної України Ілля Забарний перебрався у ПСЖ. За футболіста Борнмута французький клуб виклав 63 мільйони євро, повідомляє 24 Канал.

Як Захарова атакувала Забарного?

Цей трансфер не обійшовся без долі скандалу, адже у складі ПСЖ грає російський воротар Матвій Сафонов. Ходили навіть чутки, що Забарний просив французів продати кіпера. Це неабияк обурило російських фанатів.

Свою думку щодо цієї умови в інтерв'ю російським пропагандистам висловила навіть речниця МЗС країни-терористки Марія Захарова. Хоча думкою цей потік неадекватних слів важко назвати.

Це тотальна українізація спорту та міжнародного порядку денного загалом. Вона вже усім набридла. Вона заважає розвиватися світовому спорту та руйнує його. Вона завдає колосальної шкоди світовій культурі, гальмує розвиток співпраці. І вона є штучно впровадженою. Насамперед та ж сама західна Європа побачила, кого виховала, коли ближче розглянула так званих українських біженців,

– висловилась Захарова.

Відзначимо, що ПСЖ зрештою не продав Сафонова, але той залишається запасним кіпером команди. Минулого сезону Матвій програв конкуренцію Джанлуїджі Доннаруммі, а тепер є дублером новачка Люки Шевальє.

Стосунки Сафонова та Забарного: