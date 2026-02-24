В Мексике отменили футбольные матчи из-за массовых беспорядков после убийства наркобарона

Мексику охватили массовые протесты из-за громкого политического скандала. Главным событием страны последних дней стало убийство известного преступника "Эль Менчо".

В понедельник, 23 февраля, министерство обороны Мексики сообщило о ликвидации Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу "Эль Менчо". Он был главой наиболее влиятельного наркокартеля страны "Новое поколение Халиско", говорится в сообщении BBC.

Что произошло в Мексике?

Преступник погиб после боев с правоохранителями в городе Тапальпа (штат Халиско). Такие события вызвали массовые протесты в нескольких регионах страны, что сказалось и на футболе.

Один из матчей второго дивизиона чемпионата Мексики был отменен. Речь об игре между Тапатио и Тласкалой, которая должна была против 22 февраля как раз в Тапальпе.

Кроме этого, на неопределенный срок перенесен матч Чивас – Америка в женском чемпионате Мексики, сообщает AS. Также в Мексике остановили футбольный матч из-за перестрелки.

Сейчас же картель объявил войну мексиканским правоохранителям. Организация даже обещает денежное вознаграждение всем, кто будет убивать представителей полиции. Кроме того, сторонники "Эль-Менчо" устраивают митинги, блокируют дороги и поджигают различные объекты инфраструктуры.

Как Мексика будет принимать ЧМ-2026?