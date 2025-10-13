Матч Украина – Азербайджан состоится в Кракове, Польша. Футбольный эксперт Николай Васильков в комментарии 24 канала поделился прогнозом на важный матч для подопечных Сергея Реброва.

Читайте также Украина – Азербайджан: где смотреть поединок "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026

Как завершится матч Украина – Азербайджан?

Первый матч между Украиной и Азербайджаном завершился вничью со счетом 1:1. Николай Васильков считает, что результат второй игры будет идентичным.

Я считаю, что матч Украина – Азербайджан завершится ничьей с подобным счетом, как и в Баку – 1:1. "Сине-желтые" забьют первыми и пропустят под занавес противостояния, играя на удержание результата. Украина будет иметь преимущество во владении мячом, но не создаст много моментов, как в прошлом матче. А Азербайджан будет играть в открытый и вертикальный футбол,

– сказал Васильков.

Руслан Малиновский в конце концов вернулся в сборную Украины после годичного перерыва из-за травмы, которую он получил в матче за Дженоа, забив два гола исландцам. Николай Васильков рассказал, как повлияет полузащитник на игру нашей национальной команды.

"Я думаю, что Руслана Малиновского выпустят с замены. Думаю, что именно он примет участие в голевой комбинации сборной Украины", – резюмировал эксперт.

Как Украина выступает в отборе на ЧМ-2026?