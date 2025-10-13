Матч Україна – Азербайджан відбудеться у Кракові, Польща. Футбольний експерт Микола Васильков у коментарі 24 каналу поділився прогнозом на важливий матч для підопічних Сергія Реброва.
Як завершиться матч Україна – Азербайджан?
Перший матч між Україною та Азербайджаном завершився внічию з рахунком 1:1. Микола Васильков вважає, що результат другої гри буде ідентичним.
Я вважаю, що матч Україна – Азербайджан завершиться нічиєю з подібним рахунком, як і в Баку – 1:1. "Синьо-жовті" заб'ють першими та пропустять під завісу протистояння, граючи на утримання результату. Україна матиме перевагу у володінні м'ячем, але не створить багато моментів, як у минулому матчі. А Азербайджан гратиме у відкритий і вертикальний футбол,
– сказав Васильков.
Руслан Маліновський врешті-решт повернувся у збірну України після річної перерви через травму, яку він отримав у матчі за Дженоа, забивши два голи ісландцям. Микола Васильков розповів, як вплине півзахисник на гру нашої національної команди.
"Я думаю, що Руслана Маліновського випустять з заміни. Гадаю, що саме він візьме участь у гольовій комбінації збірної України", – резюмував експерт.
Як Україна виступає у відборі на ЧС-2026?
У минулому матчі збірна України зіграла проти Ісландії. "Синьо-жовті" перемогли "вікінгів" з рахунком 5:3.
Після трьох зіграних матчів підопічні Сергія Реброва посідають друге місце у групі D. В активі українців 4 залікових пункти у турнірій таблиці.
У листопаді збірна України зіграє два останніх матчі у кваліфікації на ЧС-2026. "Синьо-жовті" вдруге зустрінуться з Ісландією та Францією.
Відзначимо, що перша позиція у групі гарантує пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Команда, яка посяде другу сходину, отримає шанс пробитися на мундіаль через стикові матчі.