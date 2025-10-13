"Пропустят под занавес": эксперт назвал неожиданный исход матча Украина – Азербайджан
- Матч Украина – Азербайджан в квалификации на чемпионат мира 2026 года состоится в понедельник 13 октября.
- Футбольный эксперт Николай Васильков рассказал, как завершится матч Украина – Азербайджан.
Сборная Украины 13 октября сыграет очередной матч в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" во второй раз сыграют против Азербайджана.
Матч Украина – Азербайджан состоится в Кракове, Польша. Футбольный эксперт Николай Васильков в комментарии 24 канала поделился прогнозом на важный матч для подопечных Сергея Реброва.
Как завершится матч Украина – Азербайджан?
Первый матч между Украиной и Азербайджаном завершился вничью со счетом 1:1. Николай Васильков считает, что результат второй игры будет идентичным.
Я считаю, что матч Украина – Азербайджан завершится ничьей с подобным счетом, как и в Баку – 1:1. "Сине-желтые" забьют первыми и пропустят под занавес противостояния, играя на удержание результата. Украина будет иметь преимущество во владении мячом, но не создаст много моментов, как в прошлом матче. А Азербайджан будет играть в открытый и вертикальный футбол,
– сказал Васильков.
Руслан Малиновский в конце концов вернулся в сборную Украины после годичного перерыва из-за травмы, которую он получил в матче за Дженоа, забив два гола исландцам. Николай Васильков рассказал, как повлияет полузащитник на игру нашей национальной команды.
"Я думаю, что Руслана Малиновского выпустят с замены. Думаю, что именно он примет участие в голевой комбинации сборной Украины", – резюмировал эксперт.
Как Украина выступает в отборе на ЧМ-2026?
В прошлом матче сборная Украины сыграла против Исландии. "Сине-желтые" победили "викингов" со счетом 5:3.
После трех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва занимают второе место в группе D. В активе украинцев 4 зачетных пункта в турнирной таблице.
В ноябре сборная Украины сыграет два последних матча в квалификации на ЧМ-2026. "Сине-желтые" во второй раз встретятся с Исландией и Францией.
Отметим, что первая позиция в группе гарантирует прямую путевку на чемпионат мира-2026. Команда, которая займет вторую строчку, получит шанс пробиться на мундиаль через стыковые матчи.