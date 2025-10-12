Сыграет ли Ярмолюк: Ребров рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Азербайджаном
- Георгий Судаков покинул сборную Украины из-за травмы плеча, участие Егора Ярмолюка в матче с Азербайджаном под вопросом.
- Украина неудачно начала отбор на ЧМ-2026, имея лишь одну победу и одну ничью из трех матчей.
Сборную Украины ожидает очень важная игра с Азербайджаном. Перед решающим поединком в команде Сергея Реброва было несколько травмированных игроков.
В воскресенье, 12 октября, состоялась предматчевая пресс-конференция с участием Сергея Реброва. Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы о кадровой ситуации в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Читайте также Украина – Азербайджан: где смотреть поединок "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026
Кто из украинцев не сможет сыграть с Азербайджаном?
Сразу после матча с Исландией лагерь сборной Украины покинул Георгий Судаков. По информации A Bola, у полузащитника Бенфики обнаружили легкое акромиоклавикулярное растяжение левого плеча. Также под вопросом было участие в матче Егора Ярмолюка, который накануне провел первую тренировку.
Сергей Ребров отметил, что в команде больше нет травмированных. А по Ярмолюку определится в день матча.
Егор вчера уже тренировался в общей группе, тренируется и сегодня. Посмотрим, будет ли готов на сто процентов. Важно, чтобы все, кто выйдет на завтрашнюю игру, были готовы на сто процентов и играли на максимуме,
– сказал Ребров.
У тренера также поинтересовались, почему не вызвали двух игроков из резервного списка – Дмитрия Крыськива и Александра Пихаленка.
"Основной список мы даем за четыре недели до игры. За это время такие команды, как Шахтер и Динамо проводят по семь игр. И поэтому спрогнозировать очень тяжело. Если кто-то получил травму, или что-то случилось, есть резерв. Если говорить о ситуации перед матчем с Азербайджаном, мы живем во времена, когда из Украины выехать очень трудно.
Вы вспомнили Крыськива – он пропускал последнюю игру своей команды и я не знаю, в каком он состоянии. Готов играть, или нет. Считаю, те игроки, которые есть, должны делать все для победы в завтрашнем матче. Считаю, этих игроков достаточно", – заметил Ребров.
Напоследок Сергей Станиславович призвал болельщиков поддержать сборную Украины в матче с Азербайджаном. Он пригласил на поединок не только украинских болельщиков, но и поляков, которые поддерживают нашу страну.
Как Украина выступает в отборе на ЧМ-2026?
- В отборе на чемпионат мира-2026 соперниками сборной Украины по группе Н являются команды Франции, Исландии и Азербайджана. Прямую путевку на Мундиаль получит победитель квартета, а вторая команда поборется за выход в матчах плей-офф, которые состоятся в марте 2026 года.
- Сборная Украины неудачно начала отборочный турнир. В двух стартовых матчах подопечные Сергея Реброва набрали один балл: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).
- В октябре Украина одержала победу над Исландией 5:3. Следующий матч состоится 13 октября, когда в Кракове "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном. В настоящее время команда Реброва на второй строчке группы Н.
- Завершится групповой турнир в ноябре матчами против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).