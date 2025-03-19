Команда Реброва попытается приручить "красных дьяволов": анонс игры Украина – Бельгия в Лиге наций

Сборная Украины по футболу вступает в борьбу за место в дивизионе "А" Лиги наций. 20 марта команда Сергея Реброва проведет первый матч против Бельгии.

Это будет лишь вторая в истории встреча Украины и Бельгии. До этого эти национальные команды играли в последнем туре группового этапа Евро-2024. Тот матч закончился нулевой ничьей, которая не позволила команде Сергея Реброва выйти в плей-офф чемпионата Европы, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания Заставит ли команда Реброва хвататься за голову украинцев: прогноз на матч Украина – Бельгия

Украина – Бельгия

Место проведения: арена "Эстадио Энрике Рока" в Мурсии (Испания)

Арбитр матча: Сандро Шерер (Швейцария)

Начало встречи: 20 марта 21:45 (по киевскому времени).

Кадровые изменения команд

Сергей Ребров вызвал на мартовские матчи 25 исполнителей. Был среди них и центрбек Максим Таловеров, который очень ярко дебютировал за английский Плимут. Футболист присоединился к команде в Испании, но пробыл в лагере там недолго. У защитника нашли повреждение коленного сустава, которое не позволит ему помочь "сине-желтым" в матчах против "красных дьяволов".

Таловеров покинул расположение сборной. Вместо него из резервного списка довызвали защитника американского Остина Александра Сватка. Сейчас больше кадровых потерь в команде нет, все в боевом духе готовятся к первому из двух важных поединков.



Таловеров покинул лагерь сборной Украины / Фото Getty Images

Зато сборная Бельгии усилила голкиперскую позицию. В национальную команду вернулся первый номер мадридского Реала Тибо Куртуа, который является одноклубником нашего Андрея Лунина. У опытного вратаря был конфликт с уже бывшим главным тренером Бельгии Доменико Тедеско, которого заменил на этом посту Руди Гарсия.

Несмотря на это все есть у "красных дьяволов" и кадровые потери. Из-за различного характера травм первый матч пропустят защитник Тимоти Кастань и форвард Лои Опенда. Также под вопросом участие в игре еще двух бельгийцев – вингера Малика Фофаны и защитника Артура Теата.



Коэн Кастельяс и Тибо Куртуа в сборной Бельгии / Фото Getty Images

Из-за таких повреждений Руди Гарсия решил довызвать в сборную защитника Штутгарта Амина Аль-Дахиля и нападающего Айнтрахта Мишу Батшуайи.

Кто рассудит матча плей-офф Лиги наций

На поединке Украина – Бельгия будет работать швейцарская бригада арбитров во главе с 36-летним Сандро Шерер. Рефери ФИФА (с 2015-го года) поработал на двух матчах украинских клубов:

21 августа 2024 года. Динамо 0:2 Зальцбург

22 января 2025 года. Шахтер 2:0 Брест



Сандро Шерер / Фото Getty Images

В последних 10 поединках показал 36 желтых карточек и одно удаление. В трех из десяти матчей Шерер назначал пенальти. 6 марта судил матч итальянской Ромы Артема Довбика в рамках Лиги Европы, в котором "волки" победили Атлетик Бильбао 2:1.

Сандро Шерер показал менее пяти желтых карточек в последних восьми матчах из десяти.

Где смотреть матч Украина – Бельгия

Посмотреть поединок можно благодаря официальному вещателю Лиги наций УЕФА в Украине – медиасервису MEGOGO. Украинские фанаты могут посмотреть матч по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

В прямом эфире футбол можно посмотреть в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день игры.

Местные телеканалы Общественного Вещания не будут транслировать поединок плей-офф Лиги наций.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия.

Прогноз Favbet

Бельгия сохраняет лучшие шансы на победу в первом матче. Победу гостей оценивают в 1,85. Зато на победу Украины дают 4,35. У Favbet дают коэффициент 3,70 на ничью у Мурсии.

Фора (0) "сине-желтых" – 3,24.

Вероятно, что обе команды порадуют своих болельщиков голами: так – 1,89, нет – 1,91.

У кого лучшие шансы забить?