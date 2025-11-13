Результат матча Франция – Украина будет иметь весомое влияние на дальнейшую судьбу нашей команды в отборе. Накануне встречи наставник "сине-желтых" определился со стартовым составом, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

По теме 8 игроков сборной Украины "на желтой": кто под угрозой дисквалификации на матч против Исландии

Кто в основе на матч Франция – Украина?

Накануне в заявку Украины не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. Оба являются игроками основы, но находятся под угрозой дисквалификации на следующий матч.

В целом же Ребров применил ротацию на встречу в Париже. В основе сборной Украины появятся игроки Шахтера Назарина и Очеретько, тогда как защитник Динамо Тарас Михавко проведет дебютную игру за национальную команду.

ФРАНЦИЯ: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Динь – Канте, Коне – Олисе, Шерки, Барколя – Мбаппе.

УКРАИНА: Трубин – Караваев, Забарный, Сваток, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк – Гуцуляк, Яремчук.

Прямая трансляция матча Франция – Украина состоится на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина будет доступна на сайте.

Какие перспективы у сборной Украины?