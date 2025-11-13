Результат матча Франция – Украина будет иметь весомое влияние на дальнейшую судьбу нашей команды в отборе. Накануне встречи наставник "сине-желтых" определился со стартовым составом, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
По теме 8 игроков сборной Украины "на желтой": кто под угрозой дисквалификации на матч против Исландии
Кто в основе на матч Франция – Украина?
Накануне в заявку Украины не попали Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. Оба являются игроками основы, но находятся под угрозой дисквалификации на следующий матч.
В целом же Ребров применил ротацию на встречу в Париже. В основе сборной Украины появятся игроки Шахтера Назарина и Очеретько, тогда как защитник Динамо Тарас Михавко проведет дебютную игру за национальную команду.
ФРАНЦИЯ: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Динь – Канте, Коне – Олисе, Шерки, Барколя – Мбаппе.
УКРАИНА: Трубин – Караваев, Забарный, Сваток, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк – Гуцуляк, Яремчук.
Прямая трансляция матча Франция – Украина состоится на ОТТ-платформе Megogo. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина будет доступна на сайте.
Какие перспективы у сборной Украины?
- Напрямую на чемпионат мира-2026 попадет лишь победитель нашей группы. Чтобы обойти Францию, нашей команде нужно выигрывать оба ноябрьских матча, причем громить вице-чемпионов мира в три и больше мяча.
- Итоговое второе место подарит нашей команде путевку в стыковые матчи. Там 16 лучших команд, не сумевших выиграть свои группы, будут решать судьбу четырех путевок на ЧМ.
- Если Украина упадет на третье место в квартете, то она окончательно провалит задачу квалификации на Мундиаль. Матч с Исландией запланирован на 16 ноября на 19:00 по киевскому времени.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.