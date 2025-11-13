Результат матчу Франція – Україна матиме вагомий вплив на подальшу долю нашої команди у відборі. Напередодні зустрічі наставник "синьо-жовтих" визначився зі стартовим складом, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.
До теми 8 гравців збірної України "на жовтій": хто під загрозою дискваліфікації на матч проти Ісландії
Хто в основі на матч Франція – Україна?
Напередодні в заявку України не потрапили Микола Матвієнко та Руслан Маліновський. Обидва є гравцями основи, але знаходяться під загрозою дискваліфікації на наступний матч.
Загалом же Ребров застосував ротацію на зустріч у Парижі. В основі збірної України з'являться гравці Шахтаря Назарина та Очеретько, тоді як захисник Динамо Тарас Михавко проведе дебютну гру за національну команду.
ФРАНЦІЯ: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Канте, Коне – Олісе, Шеркі, Барколя – Мбаппе.
УКРАЇНА: Трубін – Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк – Гуцуляк, Яремчук.
Пряма трансляція матчу Франція – Україна відбудеться на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна буде доступна на сайті.
Які перспективи у збірної України?
- Напряму на чемпіонат світу-2026 потрапить лише переможець нашої групи. Щоб обійти Францію, нашій команді потрібно вигравати обидва листопадові матчі, причому громити віцечемпіонів світу в три і більше м'ячі.
- Підсумкове друге місце подарує нашій команді путівку в стикові матчі. Там 16 найкращих команд, що не змогли виграти свої групи, вирішуватимуть долю чотирьох путівок на ЧС.
- Якщо Україна впаде на третє місце у квартеті, то вона остаточно провалить завдання кваліфікації на Мундіаль. Матч з Ісландією запланований на 16 листопада на 19:00 за київським часом.
- Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.