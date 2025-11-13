Результат матчу Франція – Україна матиме вагомий вплив на подальшу долю нашої команди у відборі. Напередодні зустрічі наставник "синьо-жовтих" визначився зі стартовим складом, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми 8 гравців збірної України "на жовтій": хто під загрозою дискваліфікації на матч проти Ісландії

Хто в основі на матч Франція – Україна?

Напередодні в заявку України не потрапили Микола Матвієнко та Руслан Маліновський. Обидва є гравцями основи, але знаходяться під загрозою дискваліфікації на наступний матч.

Загалом же Ребров застосував ротацію на зустріч у Парижі. В основі збірної України з'являться гравці Шахтаря Назарина та Очеретько, тоді як захисник Динамо Тарас Михавко проведе дебютну гру за національну команду.

ФРАНЦІЯ: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Канте, Коне – Олісе, Шеркі, Барколя – Мбаппе.

УКРАЇНА: Трубін – Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк – Гуцуляк, Яремчук.

Пряма трансляція матчу Франція – Україна відбудеться на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна буде доступна на сайті.

Які перспективи у збірної України?