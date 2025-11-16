Не поехал в сборную из-за травмы: топ-игрок сыграл за Динамо в день матча Украины против Исландии
- Владимир Бражко сыграл за Динамо в товарищеском матче против Эпицентра в день игры Украина – Исландия.
- Ранее хавбек не поехал в расположение сборной Украины из-за травмы.
Сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на нескольких важных игроков в решающем матче отбора на ЧМ-2026. Однако некоторые травмы вызывают вопросы у болельщиков.
Уже сегодня, 16 ноября, "сине-желтые" проведут заключительную встречу групповой стадии квалификации. Соперником нашей сборной станет Исландия, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026
Почему не играет Бражко?
Чуть больше недели назад стало известно, что Владимир Бражко не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах. Футболист был вызван Сергеем Ребровым, но из-за травмы не поехал в расположение команды.
Однако фанаты обратили внимание, что в день матча сборной против исландцев Бражко уже попал в стартовый состав Динамо. 16 ноября Владимир сыграл с первых минут в спарринге против Эпицентра.
Киевляне выиграли со счетом 2:1. В конце концов есть вероятность, что Бражко еще не готов для официальных матчей и возвращение в спарринге – это лишь первый этап на пути полного возвращения.
При этом перед международным перерывом Владимир пропустил два матча Динамо – против Зриньски в Лиге конференций и ЛНЗ в УПЛ. Всего в этом сезоне Бражко оформил два гола в 21-м матче за "бело-синих".
Какие шансы у сборной Украины выйти на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва после поражения от Франции опустилась на третью строчку в отборочной группе к чемпионату мира. Украина имеет поровну очков с Исландией, но уступает скандинавам по разнице мячей.
- Только победа в Варшаве подарит нашей команде путевку в плей-офф. Там нашей сборной придется сыграть еще против двух соперников и только при условии побед над ним Украина окажется на Мундиале.
- Встреча с Исландией начнется 16 ноября в 19:00 по киевскому времени. Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.