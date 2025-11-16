Уже сегодня, 16 ноября, "сине-желтые" проведут заключительную встречу групповой стадии квалификации. Соперником нашей сборной станет Исландия, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Украина – Исландия: онлайн-трансляция решающего матча квалификации ЧМ-2026

Почему не играет Бражко?

Чуть больше недели назад стало известно, что Владимир Бражко не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах. Футболист был вызван Сергеем Ребровым, но из-за травмы не поехал в расположение команды.

Однако фанаты обратили внимание, что в день матча сборной против исландцев Бражко уже попал в стартовый состав Динамо. 16 ноября Владимир сыграл с первых минут в спарринге против Эпицентра.

Киевляне выиграли со счетом 2:1. В конце концов есть вероятность, что Бражко еще не готов для официальных матчей и возвращение в спарринге – это лишь первый этап на пути полного возвращения.

При этом перед международным перерывом Владимир пропустил два матча Динамо – против Зриньски в Лиге конференций и ЛНЗ в УПЛ. Всего в этом сезоне Бражко оформил два гола в 21-м матче за "бело-синих".

