Вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть заключну зустріч групової стадії кваліфікації. Суперником нашої збірної стане Ісландія, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція вирішального матчу кваліфікації ЧС-2026
Чому не грає Бражко?
Трохи більше тижня тому стало відомо, що Володимир Бражко не допоможе збірній України у листопадових матчах. Футболіст був викликаний Сергієм Ребровим, але через травму не поїхав у розташування команди.
Проте фанати звернули увагу, що в день матчу збірної проти ісландців Бражко вже потрапив у стартовий склад Динамо. 16 листопада Володимир зіграв з перших хвилин у спарингу проти Епіцентру.
Кияни виграли з рахунком 2:1. Зрештою є ймовірність, що Бражко ще не готовий для офіційних матчів і повернення у спарингу – це лише перший етап на шляху повного повернення.
При цьому перед міжнародною перервою Володимир пропустив два матчі Динамо – проти Зріньски в Лізі конференцій та ЛНЗ в УПЛ. Загалом у цьому сезоні Бражко оформив два голи у 21-му матчі за "біло-синіх".
Які шанси у збірної України вийти на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва після поразки від Франції опустилась на третю сходинку у відбірковій групі до чемпіонату світу. Україна має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів.
- Лише перемога у Варшаві подарує нашій команді путівку у плей-оф. Там нашій збірній доведеться зіграти ще проти двох суперників і тільки за умови перемог над ним Україна опиниться на Мундіалі.
- Зустріч з Ісландією розпочнеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.