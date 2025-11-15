В решающем матче сборную Украины устроит только победу. По мнению Мирона Маркевича, подопечным Сергея Реброва по силам получить необходимый результат, пишет 24 Канал со ссылкой на Meta.ua.

К теме Украина – Исландия: во сколько начнется решающий матч отбора на ЧМ-2026

Какой совет сборной Украины дал Маркевич?

Бывший тренер Карпат обратил внимание на проблемы Исландии в игре в обороне. Кроме того, Мирон Богданович призвал футболистов сборной Украины применить прессинг, чтобы "перекрыть кислород" сопернику.

Наш стартовый состав изменится наверняка процентов на 80. Нужно выйти и победить. Сыграть свою лучшую игру за год. Как это сделать? Как французы против нас: прессинг, не давать спокойно дышать сопернику на его половине поля. И важно подготовить себя психологически,

– заметил Маркевич.

Исландия – достаточно квалифицированная команда, а потому никто не ожидает легкой прогулки. Впрочем, украинцам стоит вспомнить предыдущий матч с "викингами".

"Да, игра будет непростой, поскольку у соперника достаточно квалифицированных исполнителей, но у них и немало проблем в обороне, это я могу сказать даже по матчу с Азербайджаном. Тем более, что не так давно мы забили Исландии пять мячей", – рассказал Маркевич.

Как сборные Украины и Исландии играли в отборе на ЧМ-2026?