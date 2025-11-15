В решающем матче сборную Украины устроит только победу. По мнению Мирона Маркевича, подопечным Сергея Реброва по силам получить необходимый результат, пишет 24 Канал со ссылкой на Meta.ua.

Какой совет сборной Украины дал Маркевич?

Бывший тренер Карпат обратил внимание на проблемы Исландии в игре в обороне. Кроме того, Мирон Богданович призвал футболистов сборной Украины применить прессинг, чтобы "перекрыть кислород" сопернику.

Наш стартовый состав изменится наверняка процентов на 80. Нужно выйти и победить. Сыграть свою лучшую игру за год. Как это сделать? Как французы против нас: прессинг, не давать спокойно дышать сопернику на его половине поля. И важно подготовить себя психологически,
– заметил Маркевич.

Исландия – достаточно квалифицированная команда, а потому никто не ожидает легкой прогулки. Впрочем, украинцам стоит вспомнить предыдущий матч с "викингами".

"Да, игра будет непростой, поскольку у соперника достаточно квалифицированных исполнителей, но у них и немало проблем в обороне, это я могу сказать даже по матчу с Азербайджаном. Тем более, что не так давно мы забили Исландии пять мячей", – рассказал Маркевич.

Как сборные Украины и Исландии играли в отборе на ЧМ-2026?

  • Борьба за второе место в группе D развернулась между сборными Украины и Исландии. в очном противостоянии в Рейкьявике сильнее были подопечные Реброва – 5:3.
  • Исландцы в квалификации на ЧМ-2026 дважды победили Азербайджан: 5:0 и 2:0. В противостоянии с вице-чемпионами мира французами на выезде минимально уступили 1:2, а дома расписали боевую ничью – 2:2.
  • Украина дважды проиграла Франции с общим счетом 0:6. "Сине-желтые" с минимальным преимуществом победили Азербайджан 2:1, а в Баку сыграли вничью – 1:1.
  • По данным Transfermarkt, общая стоимость игроков сборной Украины втрое больше состава Исландии. Самым дорогим игроком среди обеих команд является Илья Забарный с ПСЖ – 55 миллионов евро.