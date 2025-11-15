У вирішальному матчі збірну України влаштує тільки перемогу. На думку Мирона Маркевича, підопічним Сергія Реброва до снаги здобути потрібний результат, пише 24 Канал з посиланням на Meta.ua.
До теми Україна – Ісландія: о котрій годині розпочнеться вирішальний матч відбору на ЧС-2026
Яку пораду збірній дав Україні Маркевич?
Колишній тренер Карпат звернув увагу на проблеми Ісландії у грі в обороні. Крім того, Мирон Богданович закликав футболістів збірної України застосувати пресинг, щоб "перекрити кисень" супернику.
Наш стартовий склад зміниться напевно відсотків на 80. Потрібно вийти і перемогти. Зіграти свою найкращу гру за рік. Як це зробити? Як французи проти нас: пресинг, не давати спокійно дихати супернику на його половині поля. І важливо підготувати себе психологічно,
– зауважив Маркевич.
Ісландія – достатньо кваліфікована команда, а тому ніхто не очікує легкої прогулянки. Втім, українцям варто згадати попередній матч з "вікінгами".
"Так, гра буде непростою, оскільки у суперника достатньо кваліфікованих виконавців, але у них і чимало проблем в обороні, це я можу сказати навіть по матчу з Азербайджаном. Тим більше, що не так давно ми забили Ісландії п'ять м'ячів", – розповів Маркевич.
Як збірні України та Ісландії грали у відборі на ЧС-2026?
Боротьба за другу сходинку у групі D розгорнулася між збірними України та Ісландії. В очному протистоянні у Рейк'явіку сильнішими були підопічні Реброва – 5:3.
Ісландці у кваліфікації на ЧС-2026 двічі перемогли Азербайджан: 5:0 та 2:0. У протистоянні з віцечемпіонами світу французами на виїзді мінімально поступилися 1:2, а вдома розписали бойову нічию – 2:2.
Україна двічі програла Франції із загальним рахунком 0:6. "Синьо-жовті" з мінімальною перевагою перемогли Азербайджан 2:1, а у Баку зіграли внічию – 1:1.
За даними Transfermarkt, загальна вартість гравців збірної України втричі більша за склад Ісландії. Найдорожчим гравцем серед обох команд є Ілля Забарний із ПСЖ – 55 мільйонів євро.