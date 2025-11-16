Игра состоится в Варшаве на стадионе "Легия". Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший полузащитник нашей национальной команды Игорь Худобяк, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какой прогноз Худобяка на матч Украина – Исландия?

Легенда Карпат заявил, что на первом месте будет стоять результат. Он предсказал ход поединка и назвал ключевой фактор, который решит судьбу противостояния.

"Ожидания не суперзавышенные, задача – побеждать. Да, это футбол, и не всегда все может идти по плану. Игра будет очень тяжелой. Соперник хороший, боевой, сделал выводы из предыдущей игры между нами. Их устраивает ничья, они хорошо будут обороняться, и сломать их оборону будет сложно. Решающим в этой игре будет реализация наших моментов, а их будет мало, поэтому нужно использовать каждый шанс", – заявил футболист.

Игорь убежден, что исландцы будут играть вторым номером. Он настроен позитивно и спрогнозировал победу "сине-желтых", хотя убежден, что просто не будет.

Исландия, конечно, будет и сушить игру, и играть от обороны на контратаках, используя любую возможность, чтобы потянуть время. Думаю, что Украина вполне может победить Исландию, а разбор и выводы можно будет делать уже после матча. Мой прогноз – 2:1 в пользу Украины,

– сказал Худобяк.

К слову. Это будет второе очное противостояние между командами в нынешнем отборочном цикле. В третьем туре Украина переиграла исландцев в Рейкьявике со счетом 5:3.

Отметим, что Сергей Ребров уже определился с заявкой "сине-желтых" на игру с Исландией. В нее не вошел полузащитник Шахтера, но вернулись Николай Матвиенко и Руслан Малиновский.

Как выступает Украина в отборе на ЧМ-2026?