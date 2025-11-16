Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Исландии
- Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на матч против Исландии, в которую вошли 23 футболиста.
- В ней произошли некоторые изменения после матча против Франции. В список вернулись Николай Матвиенко и Руслан Малиновский.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины сыграет шестой матч в отборе на чемпионат мира 2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Исландия.
Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на этот поединок. В нее вошли 23 футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кто попал в заявку сборной Украины на игру с Исландией?
Из-за травмы матч пропустит Георгий Судаков, который был вызван на сбор, но покинул лагерь "сине-желтых" после игры с Францией. Поэтому к противостоянию с исландцами готовились 24 игрока и места в заявке не нашлось в конце концов только полузащитнику Шахтера Олегу Очеретько.
Зато в список вернулись Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. Они пропускали предыдущую игру, ведь находились под риском дисквалификации из-за перебора желтых карточек.
Заявка Украины на матч против Исландии
- Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика).
- Защитники: Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба – Динамо), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Виталий Миколенко (Эвертон).
- Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Иван Калюжный (Металлист 1925), Егор Назарина (Шахтер), Руслан Малиновский (Дженоа), Алексей Гуцуляк (Полесье), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).
- Нападающие: Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).
Справка. Поединок Украина – Исландия состоится в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Отметим, что это будет матч последнего тура отборочного раунда. "Сине-желтые" после пяти туров занимают третье место в квартете D и для выхода в плей-офф им нужна исключительно победа.
Что известно о кадровых потерях Украины?
- После объявления первоначального списка вызванных игроков на ноябрьские матчи в заявке сборной Украины произошло три изменения.
- Сначала травмированных Владимира Бражка и Арсения Батагова заменили Тарас Михавко и Егор Назарина, которые в конце концов оказались в основном составе на поединок против Франции.
- А также в последней игре перед сбором бедро повредил Артем Довбик. После этого срочно был довызван Назар Волошин.
- Во время разминки матча с французами боль почувствовал Георгий Судаков, который уже вернулся в Бенфику. Обследование показало, что у него серьезное повреждение.
Напомним, что накануне свой прогноз на матч Украина – Исландия сделал Сергей Ковалев. Бывший полузащитник "сине-желтых" надеется на положительный результат и считает фаворитом именно подопечных Реброва.