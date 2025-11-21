Украина будет принимать Польшу на ее поле в битве за выход на ЧМ-2026, – СМИ
- Сборная Украины сыграет в плей-офф за выход на ЧМ-2026 против Швеции 26 марта, а также против победителя пары Польша – Албания.
- Обе игры могут состояться в Польше.
Сборная Украины остается в гонке за путевку на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва выиграла решающий матч группы против Исландии.
Заняв второе место в квартете, "сине-желтые" попали в плей-офф, где должны сыграть два матча. Существует вероятность, что обе встречи пройдут на территории Польши, сообщает 24 Канал со ссылкой на Петра Волосика.
Где Украина будет принимать соперников по плей-офф?
Полуфинал против Швеции будет номинально домашним для нашей сборной. Однако из-за военного положения в Украине наша команда не имеет возможности проводить игры на своей территории.
В случае прохода шведов "сине-желтые" также будут играть номинально дома против победителя пары Польша – Албания. Польские СМИ уверяют, что даже в случае встречи со сборной Польши Украина будет "принимать" соперника именно в этой стране.
Однако в таком случае УАФ ограничит доступ на стадион для польских болельщиков. Для них билеты будут доступны только на гостевой сектор, тогда как на другие места пропуска будут продавать только для владельцев украинских фан-карт.
При этом рассматривается и вариант проведения матча в другой стране. Пока же УАФ не комментирует возможное место проведения обеих игр. Отметим, что все три домашних матча групповой стадии квалификации на Мундиаль Украина провела в Польше.
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва квалифицировалась в плей-офф, где должна провести два матча. Первым соперником станет сборная Швеции, с которой "сине-желтые" сыграют 26 марта.
- В случае победы наша команда выйдет в финал плей-офф на победителя пары Польша – Албания. Эта игра состоится 31 марта, сообщает УАФ.
- Только при условии двух побед в этих встречах Украина попадет на Мундиаль. Поражение же в любой из игр марта закроет перед нами путь на турнир.
- При этом Украина будет участвовать в жеребьевке финальной стадии ЧМ-2026, которая пройдет 5 декабря. Победитель нашей сетки плей-офф будет сеяться из третьей корзины и узнает соперников, на которых выйдет на Мундиале.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.