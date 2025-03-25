Молодежная сборная Украины готовится к чемпионату Европы U-21, который этим летом пройдет в Словакии. Команда Унаи Мельгосы уверенно прошла отборочный цикл, сообщает 24 Канал.

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Подготовка к Евро

"Сине-желтые" одержали 8 побед в десяти встречах и стали одной из лучших "вторых" команд в квалификации. Теперь же Украина проводит серию из товарищеских матчей.

В ноябре наша сборная сыграла две результативные ничейные встречи с Португалией (3:3) и Италией (2:2). В марте же подопечные Мельгосы расписали ничью со словенцами (1:1).

Теперь нашей команде предстоит спарринг с Польшей. Как и трое прошлых оппонентов, эта команда также квалифицировалась в финальную стадию Евро U-21. "Кадра" повторила путь Украины, став одной из топ-команд со вторых мест.

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Напомним, что на самом ЧЕ "сине-желтые" попали в группу с Нидерландами, Данией и Финляндией. Товарищеский матч между Украиной и Польшей пройдет в турецком Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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