Молодіжна збірна України готується до чемпіонату Європи U-21, який цього літа пройде у Словаччині. Команда Унаї Мельгоси впевнено пройшла відбірковий цикл, повідомляє 24 Канал.

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Підготовка до Євро

"Синьо-жовті" здобули 8 перемог у десяти зустрічах та стали однією з найкращих "других" команд у кваліфікації. Тепер же Україна проводить серію з товариських матчів.

У листопаді наша збірна зіграла дві результативні нічийні зустрічі з Португалією (3:3) та Італією (2:2). У березні ж підопічні Мельгоси розписали нічию зі словенцями (1:1).

Тепер на нашу команду чекає спаринг із Польщею. Як і троє минулих опонентів, ця команда також кваліфікувалась у фінальну стадію Євро U-21. "Кадра" повторила шлях України, ставши однією з топ-команд з других місць.

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Нагадаємо, що на самому ЧЄ "синьо-жовті" потрапили в групу з Нідерландами, Данією та Фінляндією. Товариський матч між Україною та Польщею пройде у турецькому Белеку та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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