Скандал в сборной Украины: команда Реброва стала жертвой ограбления перед матчем со Швецией
- Сборная Украины не прошла на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции в полуфинале плей-офф.
- Перед матчем украинская команда стала жертвой ограбления в отеле.
Сборная Украины провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва прошла в стадию плей-офф отбора, где уступила в полуфинале.
Обидчиком "сине-желтых" стала сборная Швеции (1:3). Хет-трик Виктора Дьокереша оставил Украину без путевки на Мундиаль, сообщает BurBuzz.
По теме Шевченко впервые сделал заявление о будущем Реброва в сборной Украины
Что произошло в сборной Украины?
К сожалению, накануне матча против шведов в лагере сборной произошел неприятный инцидент. Как рассказывает журналист Игорь Бурбас, в отель "сине-желтых" проникли грабители.
Произошло это в начале недели в испанском Бенидорме, где Украина готовилась к матчу. Посторонние лица попали в гостиничные номера игроков и похитили ценные вещи.
У футболистов, тренерского штаба и администраторов исчезли деньги, дорогие часы и другие ценности. Журналист считает, что УАФ недоработала в вопросе системы безопасности и это могло повлиять на подопечных Сергея Реброва.
Напомним, что после матча со Швецией Роман Яремчук дал откровенное интервью о состоянии дел в сборной. Игрок Лиона считает, что атмосфера в коллективе испортилась.
С кем сборная Украины будет играть в 2026 году?
- Подопечные Реброва не смогли попасть на чемпионат мира-2026. В финале плей-офф за выход на Мундиаль сыграют Швеция и Польша.
- Вместо этого Украину будет ждать товарищеский матч против Албании. Спарринг пройдет 31 марта в Валенсии. Его команда проведет под руководством Сергея Реброва, который пока не планирует уходить в отставку по информации Tribuna.
- Скорее всего, в июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.