Скандал в сборной Украины: команда Реброва стала жертвой ограбления перед матчем со Швецией

Сборная Украины провалила задачу выхода на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва прошла в стадию плей-офф отбора, где уступила в полуфинале.

Обидчиком "сине-желтых" стала сборная Швеции (1:3). Хет-трик Виктора Дьокереша оставил Украину без путевки на Мундиаль, сообщает BurBuzz.

Что произошло в сборной Украины?

К сожалению, накануне матча против шведов в лагере сборной произошел неприятный инцидент. Как рассказывает журналист Игорь Бурбас, в отель "сине-желтых" проникли грабители.

Произошло это в начале недели в испанском Бенидорме, где Украина готовилась к матчу. Посторонние лица попали в гостиничные номера игроков и похитили ценные вещи.

У футболистов, тренерского штаба и администраторов исчезли деньги, дорогие часы и другие ценности. Журналист считает, что УАФ недоработала в вопросе системы безопасности и это могло повлиять на подопечных Сергея Реброва.

Напомним, что после матча со Швецией Роман Яремчук дал откровенное интервью о состоянии дел в сборной. Игрок Лиона считает, что атмосфера в коллективе испортилась.

