Скандал у збірній України: команда Реброва стала жертвою пограбування перед матчем зі Швецією

Збірна України провалила завдання виходу на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва пройшла у стадію плей-оф відбору, де поступилась у півфіналі.

Кривдником "синьо-жовтих" стала збірна Швеції (1:3). Хет-трик Віктора Дьокереша залишив Україну без путівки на Мундіаль, повідомляє BurBuzz.

Що сталось в збірній України?

На жаль, напередодну матчу проти шведів у таборі збірної стався неприємний інцидент. Як розповідає журналіст Ігор Бурбас, в готель "синьо-жовтих" проникли грабіжники.

Сталось це на початку тижня у іспанському Бенідормі, де Україна готувалась до матчі. Сторонні особи потрапили у готельні номери гравців та викрали цінні речі.

У футболістів, тренерського штабу та адміністраторів зникли гроші, дорогі годинники та інші цінності. Журналіст вважає, що УАФ недопрацювала у питанні системи безпеки і це могло вплинути на підопічних Сергія Реброва.

Нагадаємо, що після матчу зі Швецією Роман Яремчук дав відверте інтерв'ю щодо стану справ у збірній. Гравець Ліона вважає, що атмосфера у колективі зіпсувалась.

