Кривдником "синьо-жовтих" стала збірна Швеції (1:3). Хет-трик Віктора Дьокереша залишив Україну без путівки на Мундіаль, повідомляє BurBuzz.
Що сталось в збірній України?
На жаль, напередодну матчу проти шведів у таборі збірної стався неприємний інцидент. Як розповідає журналіст Ігор Бурбас, в готель "синьо-жовтих" проникли грабіжники.
Сталось це на початку тижня у іспанському Бенідормі, де Україна готувалась до матчі. Сторонні особи потрапили у готельні номери гравців та викрали цінні речі.
У футболістів, тренерського штабу та адміністраторів зникли гроші, дорогі годинники та інші цінності. Журналіст вважає, що УАФ недопрацювала у питанні системи безпеки і це могло вплинути на підопічних Сергія Реброва.
Нагадаємо, що після матчу зі Швецією Роман Яремчук дав відверте інтерв'ю щодо стану справ у збірній. Гравець Ліона вважає, що атмосфера у колективі зіпсувалась.
З ким збірна України гратиме у 2026 році?
- Підопічні Реброва не змогли потрапити на чемпіонат світу-2026. У фіналі плей-оф за вихід на Мундіаль зіграють Швеція та Польща.
- Натомість на Україну чекатиме товариський матч проти Албанії. Спаринг пройде 31 березня у Валенсії. Його команда проведе під керівництвом Сергія Реброва, який поки не планує йти у відставку за інформацією Tribuna.
- Скоріш за все, у червні на нашу команду чекатимуть також товариські ігри, поки інші команди готуватимуться до ЧС-2026. А вже восени Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027.
- Там "синьо-жовті" гратимуть у дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією. Також цей турнір буде частиною відбору на Євро-2028.