Шевченко подписал новое соглашение после позорного матча против Швеции и сделал громкое заявление
- Президент УАФ Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Шведским футбольным союзом.
- Соглашение было подписано перед матчем квалификации на чемпионат мира-2026.
Сборная Украины неудачно начала 2026 год. Наша команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2026, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике.
В полуфинале раунда плей-офф "сине-желтые" уступили сборной Швеции со счетом 1:3. Хет-трик оформил нападающий Арсенала Виктор Дьокереш, сообщает сайт УАФ.
Что подписал Шевченко?
Тем не менее матч со шведами стал поводом для нового сотрудничества для Украинской ассоциации футбола. Накануне игры в Валенсии глава УАФ Андрей Шевченко подписал соглашение с Шведским футбольным союзом.
Между ассоциациями заключен меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает обмен знаниями, опытом и ресурсами в широком спектре направлений. Речь о развитии массового, женского и адаптивного футбола.
Швеция и Украина неоднократно встречались на футбольном поле. Соревнуясь друг с другом, мы одновременно разделяли общие ценности, символизируемые синим и желтым цветами наших флагов. Между нами есть взаимное уважение и твердая вера в честную конкуренцию. Эти принципы распространились и за пределы поля, формируя дружеские отношения между нашими ассоциациями,
– заявил президент УАФ Андрей Шевченко.
Главы шведской и украинской ассоциаций футбола подписали соглашение / фото УАФ
Также асоациации будут обмениваться опытом в сфере образования тренеров, арбитража, цифровых инноваций и инфраструктуры. Кроме того, меморандум открывает возможности для совместных турниров, учебных программ, благотворительных проектов и проведения товарищеских матчей.
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- Сборная Украины провалила задачу по выходу на ЧМ-2026. В финале плей-офф за путевку на Мундиаль будут играть Швеция и Польша.
- Вместо этого "сине-желтых" будет ждать товарищеский матч против Албании. Спарринг в Валенсии начнется 31 марта в 21:45 по киевскому времени. Его команда проведет под руководством Сергея Реброва, который не объявлял об отставке по информации Tribuna.
- В июне сборную будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там украинцы будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.